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Príjemný pocit chladu pretrvá niekoľko hodín. Japonský trik proti horúčavám sa dá používať aj na Slovensku
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Príjemný pocit chladu pretrvá niekoľko hodín. Japonský trik proti horúčavám sa dá používať aj na Slovensku

Táto metóda vás vie zachrániť počas tropickej noci.

Japonské letá bývajú horúce a mimoriadne vlhké. Práve vysoká vlhkosť vzduchu spôsobuje, že horúčavy sú ešte náročnejšie, pot sa odparuje pomalšie a pocitová teplota je často vyššia, než ukazuje ortuť teplomera. Tamojší ľudia preto už v staroveku hľadali spôsoby, ako toto obdobie zvládnuť, a mnohé z ich tipov môžu byť dnes inšpiráciou aj pre nás.

Teplota stúpala pomalšie

„Predtým, než existovala klimatizácia, si Japonci pomáhali pri zvládaní sparných horúčav rôznymi tvorivými spôsobmi od úpravy obydlia cez oblečenie až po stravu. Na tradičných japonských domoch napríklad predlžovali odkvapy striech, aby slnečné lúče nesvietili hlboko do izieb. Vďaka tomu teplota v miestnostiach stúpala o čosi pomalšie,“ vysvetlila pre oficiálny web japonskej vlády Hirota Chieko, ktorá vedie workshopy o tamojšej kultúre a tradíciách.

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V lete vraj najradšej nosí tradičné bavlnené kimono, ktoré je priedušné a príjemné na dotyk. Aj preto odporúča siahať po oblečení z ľahkých materiálov, ktoré pokožku zahalia a ochránia pred ostrými slnečnými lúčmi. Ako však v takomto teple zvládnuť noc bez klimatizácie?

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Tipy, na ktoré mnohí nepomyslia

Obyvatelia starého Tokia, takzvaní mešťania z Eda, v lete vychádzali za zábavou až po zotmení. Z digitálnej výstavy dobových malieb na webe národnej knižnice je zrejmé, že keď slnko zapadlo, vybrali sa s lampášmi a vejármi na plavbu loďou, nakupovali v stánkoch pozdĺž rieky alebo sa jednoducho prechádzali pri vode. Keď však prišiel čas na spánok, vytiahli svoje overené triky.

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To je nápad!

Plný hrniec

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