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Alobal na oknách počas horúčav: Byt môže ochladiť lacný trik za dve eurá. Rozhoduje nenápadný detail
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Alobal na oknách počas horúčav: Byt môže ochladiť lacný trik za dve eurá. Rozhoduje nenápadný detail

Odborníci upozorňujú na jednu častú chybu.

Slovensko zažíva poriadne teplé leto a momentálne sa nachádzame vo vrchole druhej vlny horúčav. Niet preto divu, že ľudia hľadajú každý spôsob, ako si doma aspoň trochu uľaviť od neznesiteľného tepla. Popri ventilátoroch, klimatizáciách či zatemnených oknách sa na internete opäť šíri aj netradičný trik – prekryť okná hliníkovou fóliou. Hoci môže pôsobiť zvláštne, odborníci vysvetľujú, že za týmto odporúčaním stojí jednoduchá fyzika. Na jednu vec by ste si však mali dať pozor.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=28278188348435496&set=a.214294738584900

Odrazené slnečné lúče

Energetická špecialistka spoločnosti British Gas Jessica Rawstronová pre denník The Irish Sun vysvetlila, že alobal dokáže odraziť značnú časť slnečného žiarenia ešte predtým, ako sa teplo dostane cez sklo do miestnosti.

Ilustračný obrázok.
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„Je to cenovo dostupný a veľmi účinný spôsob, ako udržať domácnosť počas leta chladnejšiu tým, že odráža slnečné lúče. V teplejších krajinách sa používa pomerne bežne a dokáže výrazne obmedziť prenikanie tepla aj oslnenie,“ uviedla Rawstronová, podľa ktorej nejde o komplikované riešenie. Okrem zníženia prehrievania môže hliníková fólia pomôcť aj chrániť nábytok či podlahy pred UV žiarením, ktoré spôsobuje ich blednutie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122116757636847656&set=a.122095751930847656

O koľko stupňov sa ochladí

Či tento trik naozaj funguje, si na vlastnej koži vyskúšal novinár Alex Evans z portálu WalesOnline. Na okná svojej domácej pracovne nalepil obyčajnú kuchynskú hliníkovú fóliu a počas najväčších horúčav porovnal teplotu s ostatnými miestnosťami v dome.

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„Keď som vošiel do pracovne, rozdiel bol citeľný. Bola to najchladnejšia miestnosť v dome. Teplomer v jedálni ukazoval 36 stupňov Celzia, zatiaľ čo v pracovni po prenesení klesol na 31 stupňov,“ opísal svoju skúsenosť.

Kam umiestniť fóliu

Odborníci však upozorňujú, že ak sa človek rozhodne tento trik vyskúšať, musí alobal umiestniť na správnu stranu okna.

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