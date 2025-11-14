Si ako ťažný kôň bez mozgu, urazil ho učiteľ. Keď mladík objavil svoj dar, nadchlo to nielen jeho rodičov
Bol si istý, že mame aj otcovi raz dokáže, čo sa v ňom skrýva.
Bol samotár a pôsobil trochu čudácky. Mal len pár priateľov, niektorí ho šikanovali a v škole sa mu nedarilo. Bili ho aj samotní učitelia, jeden z nich mu raz povedal, že je ako ťažný kôň bez mozgu a keďže mu všetci stále dookola opakovali, aký je hlúpy, sám tomu začínal veriť. Chlapec z fotografie si dobre uvedomoval, že niektorým veciam nerozumie, no keď ho takmer odpísali aj vlastní rodičia, povedal si, že im to raz ukáže. Onedlho zistil, že má predsa len jeden veľký dar – mimoriadne dobrú pamäť.