Po horúčavách a daždi Slovákom praskajú paradajky. Najviac náchylné sú dve odrody, takto problém vyriešite
Záhradkárka vysvetlila, kedy šupka nevydrží tlak a jednoducho praskne.
Celé mesiace sa o úrodu poctivo staráte - polievate ju, hnojíte a doslova si ju hýčkate ako vlastné dieťa. Keď však nastane čas zberu, čaká vás sklamanie v podobe popraskaných plodov. Vypestovať dokonalé paradajky je občas hotová veda. Niežeby to bolo nemožné, no cestu k úspechu často komplikujú choroby, plesne či spomínané praskanie. Našťastie však existuje riešenie.
Pozor na kyslý zápach
Praskanie paradajok nie je ojedinelý jav, skôr naopak. O rastliny sa môžete ukážkovo starať celú sezónu, no plody nakoniec v mnohých prípadoch aj tak skončia popraskané. Ak by išlo len o estetickú záležitosť, dalo by sa nad tým privrieť oko. Problémom však je, že praskliny fungujú ako otvorená brána pre mikroorganizmy, ktoré dokážu celú úrodu rýchlo znehodnotiť.
Podľa denníka Pravda môže byť už prvotné štádium dôvodom na to, aby rajčina putovala do kompostu. Kľúčovým varovným signálom je pritom kyslý zápach - ak ho ucítite, plod radšej nekonzumujte. Pokiaľ však paradajka vonia normálne, poškodené miesta stačí jednoducho vyrezať a zvyšok môžete bez obáv zjesť. Čo je však skutočným dôvodom, že s týmto javom aj tento rok bojujeme?
Šupka nevydrží a praskne
„Hlavnou príčinou praskania a pukania paradajok sú výdatné dažde, a to najmä vtedy, ak im predchádzalo suché počasie. K tomuto poškodeniu dochádza najčastejšie vo fáze, keď rajčiny začínajú dozrievať a vy sa už neviete dočkať zberu. Problém však môže postihnúť aj zelené plody,“ vysvetlila záhradkárka Charlotte Glen pre Pender County Center a ponúkla aj riešenie.