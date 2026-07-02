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Ako zachrániť muškáty po horúčavách a búrkach: Slováci by sa mali sústrediť na jednu podstatnú vec
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Ako zachrániť muškáty po horúčavách a búrkach: Slováci by sa mali sústrediť na jednu podstatnú vec

— Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Bohaté balkónové previsy trpia po búrkach často viac, než si myslíme.

Ešte pred pár dňami mnohí zachraňovali svoje balkónové kvety pred horúčavami a hľadali spôsoby, ako ich udržať pri živote. Počasie sa však otočilo a namiesto spaľujúceho slnka prišli intenzívne dažde a búrky. Pre muškáty a iné rastliny v kvetináčoch to môže znamenať ďalšiu skúšku.

Ako uvádza portál Pravda, práve dlhšie obdobie dažďov patrí k situáciám, ktoré muškáty znášajú podstatne horšie než sucho. Rastliny pochádzajúce z južnej Afriky milujú slnko a vysoké teploty, no prebytok vody a vysoká vzdušná vlhkosť im môžu spôsobiť nemalé problémy.

Prvá pomoc pre kvety

Ak ste si v posledných dňoch všimli, že muškáty menej kvitnú alebo akoby prestali rásť, nemusí ísť o náhodu. Podľa odborníkov rastliny na zmenu počasia reagujú a v nepriaznivých podmienkach často spomalia tvorbu nových kvetov.

Foto: magnific.com, @awesomecontent

Dobrou správou je, že vo väčšine prípadov nejde o nezvratný stav. Ak dostanú správnu starostlivosť, po návrate slnečných dní sa dokážu opäť prebudiť a pokračovať v raste.

Tichý nepriateľ koreňov

Najväčším problémom počas dlhších dažďov býva premokrený substrát. Odborníci preto upozorňujú, že kvetináče by mali mať dostatočný odtok vody a rastliny by nemali stáť v miske plnej dažďovej vody.

Ak sú vaše muškáty či iné balkónové kvety v nádobách, z ktorých voda nemôže odtekať, korene môžu začať zahnívať. Odborníci preto odporúčajú odstrániť misky spod kvetináčov a nádoby podľa možností premiestniť na miesto, kde voda nebude zostávať stáť.

Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Pomôcť môže aj dočasné presunutie rastlín pod strechu, na krytý balkón alebo aspoň k stene domu, kde na ne nebude pršať tak intenzívne. Podobné odporúčania uvádza aj britská organizácia Royal Horticultural Society, podľa ktorej sa oplatí premiestniť rastliny pod dočasný prístrešok vždy, keď je substrát príliš nasiaknutý vodou.

Ako zachrániť kvety?

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