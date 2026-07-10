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Mama urobila najťažšie rozhodnutie. V Hniezde záchrany ticho čakal chlapček, ktorý dostal Božie meno
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Mama urobila najťažšie rozhodnutie. V Hniezde záchrany ticho čakal chlapček, ktorý dostal Božie meno

Zachránený chlapček zo žilinského Hniezda záchrany a primárka neonatologického oddelenia Zuzana Pažická.
Zachránený chlapček zo žilinského Hniezda záchrany a primárka neonatologického oddelenia Zuzana Pažická. — Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Všetci si ho chcú zobrať domov.

„Tá mamička musela urobiť najťažšie rozhodnutie v živote. Nesúďme ju,“ odkazujú Slováci pod správou o novorodencovi, ktorého našli v žilinskom Hniezde záchrany. Chlapček dostal meno s krásnym významom „Boh je milostivý“ a hoci sa jeho životný príbeh začal nečakaným spôsobom, dnes je obklopený ľuďmi, ktorí robia všetko pre to, aby mu nič nechýbalo.

Zachránený chlapček zo žilinského Hniezda záchrany a primárka neonatologického oddelenia Zuzana Pažická (upravené umelou inteligenciou Chat GPT/Dobré noviny) Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Ležal potichu

V stredu 8. júla o 15.20 hodine sa v žilinskom Hniezde záchrany rozozvučal alarm a zdravotníci Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina boli pri novorodencovi už o niekoľko sekúnd. „Ležal úplne potichu,“ opísala prvé okamihy pre TN Live primárka neonatologického oddelenia Zuzana Pažická.

V Hniezde záchrany vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne
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Vedľa chlapčeka našli igelitovú tašku s vecami, ktoré naznačovali, že niekto naňho myslel do poslednej chvíle. „Malo nachystané aj mlieko, malo nachystaný cumlík, ponožtičky, kompletnú výbavu,“ uviedla primárka.

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Príspevok používateľa Žilinská nemocnica (@nemocnicazilina)
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Nenarodil sa v nemocnici

Lekári odhadli, že novorodenec bol do Hniezda záchrany vložený približne 24 hodín až tri dni po pôrode. Vážil 3 600 gramov a meral 50 centimetrov. „Zdravotný stav chlapčeka je dobrý. Urobili sme základné vyšetrenia a ďalšie ho ešte čakajú,“ informovala v tlačovej správe Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina primárka Pažická. Podľa nej všetko nasvedčuje tomu, že dieťa prišlo na svet mimo nemocnice.

Ilustračné foto
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„Myslíme si, že bolo bábätko porodené doma, pretože malo neštandardne ošetrený pupočník,“ doplnila pre TN Live. Zdravotníci zároveň priznali, že si nového malého pacienta obľúbili prakticky okamžite. „Všetci si ho chceli zobrať. Už včerajší ošetrovateľský tím ho chcel brať domov. Dnešný ošetrovateľský tím ho chce zobrať domov,“ povedala s úsmevom primárka Pažická. „Chlapčiatko je zdravé. Miery má úplne ukážkové, ako z katalógu. Vyzerá rozprávkovo,“ dodala o novorodencovi, ktorý je momentálne v tých najlepších rukách. Kolektív neonatologického oddelenia mu vybral aj jedinečné meno.

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