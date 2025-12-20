Dlho bol sám a nechápal prečo. Hviezdny futbalista lásku našiel v momente, keď to najmenej čakal - Dobré noviny
Dlho bol sám a nechápal prečo. Hviezdny futbalista lásku našiel v momente, keď to najmenej čakal
Futbalista o svojom súkromí absolútne nehovorí. — Foto: Instagram: Erling Haaland

Erling Haaland je považovaný za jedného z najlepších strelcov súčasnosti.

Má povesť futbalového džentlmena, ktorého sláva ani peniaze nezmenili – niektorí ho dokonca označujú za futbalového Keanu Reevesa. Nórsky supertalent Erling Haaland je zvyčajne nočnou morou športových redaktorov, keď na opakujúce sa otázky o „recepte na víťazstvo“ po každom zápase odpovedá stále rovnako. Rovnako tajnostkársky pristupuje aj k svojmu súkromnému životu. Preto jeho vyjadrenia o randení a jeho dlhoročnom vzťahu s priateľkou Isabelou Haugseng Johansen, ktoré prezradil nórskej televízii, pôsobia mimoriadne vzácne.

Dlhoroční priatelia

Haaland sa so svojou priateľkou pozná ešte z mládežníckych čias, aj ona sa futbalu venovala profesionálne a obaja pôsobili v klube Bryne na juhu Nórska. Futbalista prvýkrát prezradil, že to bola práve ona, ktorá urobila vo vzťahu prvý krok. „Poslala mi správu, hrala v tom istom klube ako ja. Nebol som to ja, kto urobil prvý krok,“ povedal podľa portálu Goal.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa İsabel Haugseng Johansen (@isabelhaugseng)

S Isabel sú spolu 5 rokov a vedú celkom obyčajný život. Na otázku, ako vyzerá ich romantický večer, odpovedal úprimne: „Ja niečo navarím a možno ju to podráždi, keď o tom poviem, ale aj ona hrá rada hry. Tak si spolu sadneme a hráme Minecraft, staviame domy.“

Tajnostkár

Obaja sa radi vracajú do Bryne, kde sa spoznali, alebo si objednajú kebab. To je inak jedlo, na ktoré nedá dopustiť a často má čo robiť, aby mu ako elitný športovec odolal. „Absolútne ho milujem. Je to jedno z najlepších jedál, ktoré by som jedol stále. Niekedy len tak sedím doma a hovorím si, že tak by som si ho teraz dal. Potom radšej vyrazím k chladničke a urobím si niečo iné,“ vysvetľoval pre Sky Sports. Kebab v rozhovore o jeho vzťahu označil aj za jedlo, ktoré by sa mohlo podávať aj na jeho svadbe.

Keanu Reeves s partnerkou Alexandrou Grant.
Prečítajte si tiež: Keanu Reeves sa po dlhom čase ukázal so svojou priateľkou. Fanúšikovia si všimli jednu zásadnú vec

K tej by mohlo dôjsť už v blízkej dobe a verejnosť o tom nemusí vôbec vedieť. Aj o narodení prvého dieťaťa pred rokom sa fanúšikovia dozvedeli náhodou, keď sa na tlačovej konferencii preriekol manažér klubu Manchester City, za ktorý Haaland hrá. Pep Guardiola vtedy obhajoval to, prečo v posledných zápasoch neskóroval.

Rada pre slobodných

