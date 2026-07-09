Kvôli krásavici žil päť rokov dvojitý život. Igor Kmeťo starší zažil s Vierkou zázrak, ktorý nik nečakal
Prvej manželke Márii nechcel ublížiť.
„Netušil som, že pre túto krásavicu opustím rodinu,“ priznal po rokoch Igor Kmeťo starší pri spomienkach na životné rozhodnutie, ktoré navždy zmenilo jeho osud. S prvou manželkou Máriou prežil dlhé roky, spoločne vychovali tri deti a vybudovali si rodinné zázemie. Potom však do jeho života vstúpila žena, kvôli ktorej žil päť rokov dvojitý život, kým našiel odvahu priznať pravdu a urobiť jedno z najťažších rozhodnutí. Ani tým sa však jeho príbeh nekončí. Druhé manželstvo mu totiž pripravilo prekvapenie, ktoré nečakal ani on, ani lekári.
Dve roboty, aby uživil rodinu
Ešte ako mladík veril, že raz bude behať po futbalových trávnikoch. Talent mu nechýbal, futbalu venoval všetok voľný čas, no osud rozhodol inak. Všetko sa zlomilo vo chvíli, keď sa zamiloval do svojej prvej manželky Márie. Bola od neho o rok staršia a ako priznal vo svojej knihe Stalo sa, prisahám, ich vzťah sa veľmi rýchlo posunul do vážnej roviny. Keď otehotnela, mal iba 18 rokov.
„Zabudni na futbal,“ odkázal mu vraj jeden zo spoluhráčov, keď sa dozvedel, že sa bude ženiť a stane sa otcom. Igor tieto slová vtedy považoval za zlomyseľnosť, no napokon sa ukázalo, že boli pravdivé. Profesionálna futbalová kariéra sa skončila skôr, než sa stihla začať. „Na zábavu nebol čas, musel som zarábať. Aby som uživil rodinu, mal som dve roboty,“ priznal Igor, ktorý nechcel prežiť život od jednej výplaty k druhej. Hoci vyštudoval stavebné učilište, veľmi skoro pochopil, že remeslo murára nebude jeho životnou cestou. „Na manuálnu robotu som mal obe ruky ľavé. Vo svojej podstate som jemný človek, ťažkú robotu nemôžem robiť,“ zavtipkoval Kmeťo, ktorému ešte aj majster na praxi hovoril, že z neho murár nikdy nebude. „Veď ty si rodený komediant, tam je tvoje miesto,“ povedal mu raz.
Kým sa však Igor Kmeťo starší dostal k hudbe naplno, vystriedal viacero zamestnaní. Robil závozníka, čašníka aj rozvážal stravu po Bratislave. Popritom sa spolu s bratmi pustil do podnikania a v 70. rokoch založili kapelu. Ako s úsmevom zvykol hovoriť, Kmeťovci boli vždy tam, kde sa dalo poctivo zarobiť. Skutočnú popularitu si však nevybojoval sám, ale jeho syn Igor, na ktorého bol od narodenia mimoriadne pyšný.
Dieťa šťasteny
Kmeťova prvá manželka Mária mala údajne grófsky pôvod, jej predkovia vlastnili kaštiele na severe Moravy. Jej mama bola letuška, otec pilot a práve spojenie oboch rodov podľa neho vytvorilo výnimočné predpoklady aj pre ich syna. Igor Kmeťo mladší sa okrem iného narodil v neporušenom plodovom obale, ktorému sa ľudovo hovorí amnión. „Takým deťom sa hovorí deti šťasteny,“ spomínal Igor Kmeťo starší, ktorému syn skutočne priniesol šťastie aj slávu.