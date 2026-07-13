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Keď ju našli, chodila po štyroch a štekala. Oxana roky strávila s túlavými psami, ktoré boli jej rodinou
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Keď ju našli, chodila po štyroch a štekala. Oxana roky strávila s túlavými psami, ktoré boli jej rodinou

Oxana sa dostala pred kamery, keď mala 22 rokov. Čo zameškala, sa už nepodarilo napraviť.
Oxana sa dostala pred kamery, keď mala 22 rokov. Čo zameškala, sa už nepodarilo napraviť. — Foto: YT: 60 Minutes Australia

Smutný prípad Oxany dal vedcom unikátny pohľad na to, čo dovtedy mohli len predpokladať.

Nepoznala lásku, bezpečie ani ľudský kontakt. Oxana sa v psej svorke ocitla, keď mala tri roky. Práve zvieratá ju naučili všetko potrebné na prežitie, ale musela sa prispôsobiť ich životu. Psy ju považovali za člena ich svorky a hoci sa jej neskôr podarilo vrátiť späť k ľuďom, niektorých zvieracích návykov sa jej nikdy nepodarilo zbaviť.

Foto: Reprofoto YouTube/60 Minutes Australia

Roky bez rodiny

Oxana Malaya sa narodila do chudobnej rodiny na Ukrajine, v ktorej bolo veľa detí a hlavnú úlohu zohrával alkohol. „Mama mala príliš veľa detí, nemali sme ani dosť postelí,“ prezradila Oxana v neskoršom rozhovore pre 60 Minutes. Rodičia sa o deti príliš nestarali a celé dni boli odkázané len samy na seba.

Počas jednej chladnej noci počas 80. rokov ju rodičia nechali vonku a zamkli. Mala vtedy len tri roky a v snahe nájsť si teplé miesto a skrýšu nasledovala túlavého psa, ktorý ju doviedol do ich skrýše. Odvtedy prežívala na surovom mäso a zvyškoch, ktoré našli na ulici.

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Začala sa pohybovať na štyroch končatinách, na dorozumievanie používala štekot a vrčanie. Prestala používať akékoľvek známky jazyka. So psami prežila päť rokov a dá sa usudzovať, že vďaka nim na ulici prežila. Celý čas o nej nikto netušil a nikto nevedel, kde sa nachádza a čo sa jej vlastne stalo. „Keď štekali, tak ja som po nich opakovala, tak sme sa rozprávali,“ hovorila.

Žena ani presne nepozná svoj dátum narodenia. V pralese mala žiť v 50-tych rokoch.
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Po piatich rokoch života v psej svorke si ju všimol jeden zo susedov, keď po ňom začala štekať. Mužovi došlo, že niečo nemôže byť v poriadku a o svojom zážitku informoval úrady. Oxana však bola takou súčasťou skupinky psov, že všetci začali chrániť a polícii nechceli dovoliť sa k nej ani priblížiť. Psov museli odlákať jedlom, aby sa k nej mohli dostať a vziať ju späť k ľuďom.

Návrat do života

„Keď k nám prišla, bola skôr malým psom ako človekom,“ spomínala v reportáži riaditeľka ústavu, do ktorého Oxanu priviezli. Pohybovala sa len po štyroch, štekala, vrčala. „Keď sa chcela napiť, vyplazovala jazyk a jedla rovno z misky, nie rukami,“ doplnila riaditeľka.

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