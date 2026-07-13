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V Turecku naňho zavolali políciu. Pavel Bruchala varuje turistov pred chybou, ktorú môže urobiť každý
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V Turecku naňho zavolali políciu. Pavel Bruchala varuje turistov pred chybou, ktorú môže urobiť každý

Pavel Bruchala.
Pavel Bruchala. — Foto: Instagram - @pavel_bruchala

Nebol agresívny, ale išlo mu o princíp.

To, čo malo byť príjemnou bodkou za dovolenkou v Istanbule, sa zmenilo na zážitok, na ktorý dodnes nezabudol. Bývalý moderátor a profesionálny cestovateľ Pavel Bruchala sa v podcaste Choď Do... podelil o skúsenosť, s ktorou sa podľa neho môže stretnúť prakticky každý turista. Stačila jediná nejasnosť v jedálnom lístku a pokojný večer sa napokon skončil zásahom polície.

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Príspevok používateľa Pavel Bruchala (@pavel_bruchala)
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Do podniku sa rád vracal

Pavel Bruchala patrí medzi skúsených cestovateľov a navštívil už množstvo krajín. V tureckom Istanbule si počas dovolenky obľúbil jeden podnik v novej prístavnej štvrti natoľko, že sa doň počas štyroch dní vrátil až trikrát. „Boli tam celkom príjemné miešané drinky. Prišiel som tam na posledný večer, že sa ideme rozlúčiť s Istanbulom,“ spomínal.

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Na rozdiel od predchádzajúcich návštev sa tentokrát rozhodol ochutnať turecké červené víno. Pri bare si prezrel ponuku a opýtal sa obsluhy, či ho môže najskôr ochutnať. „Chutilo mi, tak som si objednal fľašu. Vypili sme prvú fľašu, potom som objednal druhú fľašu a prišlo na platenie,“ opísal. Práve vtedy prišlo prekvapenie.

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Príspevok používateľa Pavel Bruchala (@pavel_bruchala)
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Šok pri pohľade na účet

Keď uvidel účet, zostal zaskočený sumou, ktorú od neho podnik žiadal. „Prišiel účet a ja na to pozerám, že toto čo je za cenu. Koľko stojí tá fľaša?“ zaspomínal. Až následne sa dozvedel, že cena, ktorú považoval za cenu celej fľaše, mala byť v skutočnosti účtovaná za jeden pohár vína.

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„Ty mi chceš povedať, že pohár tureckého červeného stojí 20 eur? Ty si sa s kým zrazil?“ reagoval Bruchala, ktorý tvrdí, že problém vznikol pre neprehľadne spracovaný nápojový lístok. Pri iných nápojoch bol podľa neho objem jasne uvedený, pri víne však takáto informácia chýbala. Predpokladal preto, že uvedená cena patrí celej fľaši, nie jednému poháru.

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Príspevok používateľa Pavel Bruchala (@pavel_bruchala)
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Spočiatku sa snažil situáciu vyriešiť pokojne a s personálom sa chcel dohodnúť. Situácia sa ale vyostrila po príchode majiteľa podniku. „Po tie dva razy predtým bol kamarátsky, všetko bolo super, rozprávali sme sa. A zrazu mi ukazuje kamery a tvrdí, že cena je za pohár vína,“ uviedol. Keď odmietol zaplatiť sumu, ktorú považoval za neprimeranú, spor sa začal stupňovať.

Zavolali naňho políciu

„Asi desať Turkov začalo po mne bliakať. Mne to celé prišlo strašne smiešne,“ spomínal na moment, ktorý sa vyostril až tak, že prišli aj strážcovia zákona. „Povedal mi, že keď mu nezaplatím, zavolá na mňa políciu. A on normálne na mňa zavolal policajtov,“ povedal.

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