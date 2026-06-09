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Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou
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Boli chvíle, keď od hladu plakala. Šeherezáda z Tisíc a jednej noci prekvapila fanúšikov veľkou premenou

Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou.
Bergüzar Korel odrovnala fanúšikov svojou radikálnou premenou. — Foto: Instagram @ berguzarkorel, Csfd.sk / © Archiv TV Nova

Turecká telenovela lámala pred pár rokmi divácku sledovanosť.

Nie je to tak dávno, čo príbeh lásky mladej vdovy Šeherezády a jej šéfa Onura v tureckej telenovele Tisíc a jedna noc prilákal na Slovensku k televíznym obrazovkám veľké množstvo divákov. Nežná a krásna architektka Šeherezáda, ktorá v seriáli bojovala za zdravie svojho syna Kaana, si v tom čase získala srdce nejedného fanúšika.

Jej predstaviteľka, herečka Bergüzar Korel, je v reálnom živote mamou troch detí a najnovšie na svojom profile na sociálnej sieti prekvapila svojou radikálnou premenou - schudla totiž 20 kilogramov a svojím výzorom tak prekvapila všetkých svojich fanúšikov. Tí neváhali a v komentároch jej poslali slová plné obdivu.

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Od hladu plakala

Bergüzar Korel kedysi zažiarila v úlohe vdovy Šeherezády v telenovele Tisíc a jedna noc a svojou úlohou si vtedy získala priazeň mnohých divákov a fanúšikov. Tí však najnovšie zostali v údive nad radikálnou premenou nežnej krásky. Herečka sa totiž na svojom profile na sociálnej sieti pochválila celkom novým výzorom, podarilo sa jej totiž za štyri mesiace schudnúť 20 kilogramov.

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K videu z posilňovne pridala aj tieto slová: „Bola som veľmi hladná, boli chvíle, keď som od hladu plakala. Dojedla som už o 15:00. Nemala som vôbec žiadny spoločenský život,“ a dodala: „Keď som povedala, že som plakala, neklamala som,“ napísala, čím naznačila, že proces chudnutia zrejme nebol vôbec ľahký a stál ju mnoho síl a úsilia.

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