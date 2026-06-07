Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom
Zo svojej situácie sa snaží vyťažiť maximum.
Po Československej SuperStar sa rozbehol obrovský kolotoč, do ktorého vhupol prakticky zo dňa na deň. Miro Šmajda, ktorého v roku 2009 spoznalo celé Slovensko, dnes už pozná aj tienisté stránky úspechu. Svoje ťažkosti nikdy neriešil útekom k alkoholu či drogám, no enormná vyťaženosť si predsa len vyžiadala svoju daň.
Potreboval vnútorný pokoj
„Bolo to v období Let´s Dance. Mal som tam toho strašne veľa a pamätám si, ako ma to strašne limitovalo. Keď človek spí mesiac vkuse dve hodiny denne, jednoducho vás to vypne,“ hovoril o chronickej nespavosti v rozhovore pre Plus 7 dní.
Práve prebdené noci ho začali limitovať natoľko, že zrazu vôbec nevedel, čo robiť. Začal vraj nepremyslene rušiť niektoré projekty, čo neskôr ľutoval, odmietal a rušil ponuky na spolupráce a neustále sa snažil nájsť svoj vytúžený vnútorný pokoj.
Dokáže z toho vyťažiť maximum
Hoci ho celá situácia trápila, nikdy sa ju nesnažil plátať len chvíľkovými riešeniami, z ktorých by neskôr mohol vzniknúť ešte väčší problém. „Neužívate návykové látky, nepijete žiaden alkohol, ktorému som nikdy neholdoval, a dokonca som nebral ani lieky na spanie... Našťastie, toto som ustál, nikdy som neskĺzol k týmto krajným riešeniam,“ uviedol.