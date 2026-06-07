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Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom
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Po SuperStar začal bojovať s problémom, ktorý trvá dodnes. Miro Šmajda to nikdy nechcel riešiť alkoholom

Miro Šmajda.
Miro Šmajda. — Foto: Wikimedia Commons/David Sedlecký, Instagram/miro.smajda

Zo svojej situácie sa snaží vyťažiť maximum.

Po Československej SuperStar sa rozbehol obrovský kolotoč, do ktorého vhupol prakticky zo dňa na deň. Miro Šmajda, ktorého v roku 2009 spoznalo celé Slovensko, dnes už pozná aj tienisté stránky úspechu. Svoje ťažkosti nikdy neriešil útekom k alkoholu či drogám, no enormná vyťaženosť si predsa len vyžiadala svoju daň.

Potreboval vnútorný pokoj

„Bolo to v období Let´s Dance. Mal som tam toho strašne veľa a pamätám si, ako ma to strašne limitovalo. Keď človek spí mesiac vkuse dve hodiny denne, jednoducho vás to vypne,“ hovoril o chronickej nespavosti v rozhovore pre Plus 7 dní.

Foto: Instagram/miro.smajda

Práve prebdené noci ho začali limitovať natoľko, že zrazu vôbec nevedel, čo robiť. Začal vraj nepremyslene rušiť niektoré projekty, čo neskôr ľutoval, odmietal a rušil ponuky na spolupráce a neustále sa snažil nájsť svoj vytúžený vnútorný pokoj.

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Dokáže z toho vyťažiť maximum

Hoci ho celá situácia trápila, nikdy sa ju nesnažil plátať len chvíľkovými riešeniami, z ktorých by neskôr mohol vzniknúť ešte väčší problém. „Neužívate návykové látky, nepijete žiaden alkohol, ktorému som nikdy neholdoval, a dokonca som nebral ani lieky na spanie... Našťastie, toto som ustál, nikdy som neskĺzol k týmto krajným riešeniam,“ uviedol.

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