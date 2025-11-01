Odhalila tajomstvo legendárnych švédskych guličiek. Viki z MasterChefa prezradila, ako si ich vyrobiť doma - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Odhalila tajomstvo legendárnych švédskych guličiek. Viki z MasterChefa prezradila, ako si ich vyrobiť doma
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

SLEDUJE NÁS 207 144 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Odhalila tajomstvo legendárnych švédskych guličiek. Viki z MasterChefa prezradila, ako si ich vyrobiť doma

Viki a jej mäsové guličky.
Viki a jej mäsové guličky. — Foto: Instagram/viktorie_hrazdilkova

Ikea ma bude nenávidieť, ale dnes ti prezradím tajomstvo ich dokonalých švédskych guličiek, sľubuje známa kuchárka.

Kto by nepoznal legendárne švédske guľôčky rozplývajúce sa na jazyku? V spojení s jemnou zemiakovou kašou, brusnicami, hráškom a lahodnou omáčkou sú priam nezameniteľné a v známom obchode s nábytkom si nimi nakupovanie spríjemňuje snáď každý. Čo by ste však povedali na to, že si ich môžete bez problémov vychutnať aj v pohodlí domova?

Recept vymýšľali takmer rok

IKEA otvorila svoju prvú reštauráciu v roku 1960, pretože zakladateľovi Ingvarovi Kampradovi bolo jasné, že dobre najedení zákazníci sú spokojnejší. O 25 rokov neskôr si prizval do tímu švédskeho šéfkuchára, aby vymyslel recept na mäsové guličky, ktoré by sa predávali po celom svete a trvalo až 10 mesiacov, kým kuchár toto jedlo doladil k úplnej dokonalosti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/0xk

S malými úpravami sa jeho recept používa už 40 rokov a legendárne guličky sa stali nezameniteľnou súčasťou známeho obchodu. K ich milovníkom patrí aj Viki Lipovčanová z MasterChefa a tá navyše prišla aj s nápadom, ktorý mnohým vyrazil dych.

„Ikea ma bude nenávidieť, ale dnes ti prezradím tajomstvo ich dokonalých švédskych guličiek,“ povedala Viki v úvode svojho videoreceptu a fanúšikom ponúkla detailný postup prípravy jedla, pre ktoré si tento obchod zamilovalo obrovské množstvo zákazníkov.

Mäsové guličky podľa Viki z MasterChefa:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…