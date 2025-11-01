Odhalila tajomstvo legendárnych švédskych guličiek. Viki z MasterChefa prezradila, ako si ich vyrobiť doma
Ikea ma bude nenávidieť, ale dnes ti prezradím tajomstvo ich dokonalých švédskych guličiek, sľubuje známa kuchárka.
Kto by nepoznal legendárne švédske guľôčky rozplývajúce sa na jazyku? V spojení s jemnou zemiakovou kašou, brusnicami, hráškom a lahodnou omáčkou sú priam nezameniteľné a v známom obchode s nábytkom si nimi nakupovanie spríjemňuje snáď každý. Čo by ste však povedali na to, že si ich môžete bez problémov vychutnať aj v pohodlí domova?
Recept vymýšľali takmer rok
IKEA otvorila svoju prvú reštauráciu v roku 1960, pretože zakladateľovi Ingvarovi Kampradovi bolo jasné, že dobre najedení zákazníci sú spokojnejší. O 25 rokov neskôr si prizval do tímu švédskeho šéfkuchára, aby vymyslel recept na mäsové guličky, ktoré by sa predávali po celom svete a trvalo až 10 mesiacov, kým kuchár toto jedlo doladil k úplnej dokonalosti.
S malými úpravami sa jeho recept používa už 40 rokov a legendárne guličky sa stali nezameniteľnou súčasťou známeho obchodu. K ich milovníkom patrí aj Viki Lipovčanová z MasterChefa a tá navyše prišla aj s nápadom, ktorý mnohým vyrazil dych.
„Ikea ma bude nenávidieť, ale dnes ti prezradím tajomstvo ich dokonalých švédskych guličiek,“ povedala Viki v úvode svojho videoreceptu a fanúšikom ponúkla detailný postup prípravy jedla, pre ktoré si tento obchod zamilovalo obrovské množstvo zákazníkov.