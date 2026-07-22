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Veľká hubová MAPA: Ľudia hlásia plné košíky. Na tieto miesta na Slovensku sa oplatí vyraziť
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Veľká hubová MAPA: Ľudia hlásia plné košíky. Na tieto miesta na Slovensku sa oplatí vyraziť

Po dlhom čakaní prišla zaslúžená hubárska odmena.

Ešte nedávno sa hubári vracali z lesa skôr s niekoľkými kúskami než s poriadnym úlovkom. Po dlhšom čakaní sa však sezóna konečne začína rozbiehať a z viacerých častí Slovenska prichádzajú správy, na ktoré milovníci húb netrpezlivo čakali. Na sociálnych sieťach pribúdajú fotografie košíkov naplnených často až po okraj.

Ako informuje portál Prešovak.sk, výrazne pomohli nedávne výdatné dažde, ktoré v lesoch vytvorili priaznivé podmienky na rast húb. Kým predtým sa huby veľmi neukazovali, počas júla sa situácia začala meniť a hubári sa po víkende pochválili desiatkami fotografií čerstvých úlovkov.

Konečne sa rozbehli

Mimoriadne spokojní sú najmä hubári spod Tatier. Darí sa im predovšetkým na Spišskej Magure, odkiaľ si podľa portálu odnášajú plné košíky. Po suchšom období je to zmena, ktorá potešila skúsených hubárov aj ľudí čakajúcich na prvú väčšiu tohtoročnú nádielku.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Magnific.com, @bublikhaus

Dobré správy však neprichádzajú iba z Prešovského kraja. Aktuálne hlásenia ukazujú, že huby už pribúdajú aj v ďalších oblastiach Slovenska. Niekde hubári nachádzajú najmä kuriatka, inde sa objavujú kozáky, suchohríby či obľúbené dubáky.

Košíky plné húb

Najväčšiu radosť majú v súčasnosti hubári zo severných a severozápadných regiónov. Jeden z nich dokonca uviedol, že približne za hodinu a pol nazbieral okolo 50 kozákov, desať dubákov a desať suchohríbov. Ďalší hovoria o veľkom množstve kuriatok či vydarených návratoch na miesta, ktoré ich potešili už počas predchádzajúcich dní.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Vyzerá ako obľúbená pochúťka, no môže zabíjať. Nenápadnú hubu z našich lesov do košíka určite nevkladajte

Rovnako štedrý zatiaľ nie je každý slovenský les. Kým v niektorých lokalitách sa košíky rýchlo plnia, inde hubári stále nachádzajú iba jednotlivé kúsky. Pred cestou preto pomôže pozrieť si prehľad najnovších nálezov. Veľká interaktívna mapa ukazuje, z ktorých častí Slovenska pribúdajú úspešné hlásenia a kam by sa v týchto dňoch mohlo oplatiť vyraziť.

Veľká hríbová mapa

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