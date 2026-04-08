Uznávaný lekár prezradil, čo robí každé ráno pre svoje srdce. Jeho rutina je jednoduchšia, než by ste čakali
Ráno robí kroky, ktoré mnohí ľudia podceňujú.
V dnešnom rýchlom svete sa mnohí snažia nájsť rovnováhu medzi prácou, oddychom a zdravím. Práve ráno pritom často rozhoduje o tom, ako sa budeme cítiť po celý deň. Skúsený kardiochirurg teraz otvorene pomenoval, čo sa mu osvedčilo najviac. Ako informuje portál Startitup, nejde o žiadne extrémy, ale o rutinu, ktorú zvládne takmer každý.
Doktor Jeremy London má za sebou viac ako 25 rokov praxe a namiesto trendov zo sociálnych sietí sa drží toho, čo funguje dlhodobo. Tvrdí, že pravidelnosť, prirodzené svetlo a pohyb majú väčší význam, než si mnohí uvedomujú.
Bez výhovoriek
Základom jeho dňa je pevný režim. Ako informuje na svojom Facebooku, vstáva približne o 4:30 a tento čas nemení ani počas voľných dní. Práve konzistentnosť je podľa odborníkov kľúčová – pomáha stabilizovať biologické hodiny a podporuje kvalitnejší spánok. Naopak, výrazné rozdiely medzi pracovnými dňami a víkendom môžu viesť k narušeniu rytmu organizmu.
Hneď po zobudení nasleduje jednoduchý zvyk – káva. Výskum z European Heart Journal naznačuje, že jej konzumácia v ranných hodinách môže súvisieť s nižším rizikom úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia. Zároveň však platí, že kofeín neskôr počas dňa môže zhoršiť regeneráciu.
Najdôležitejší krok
To, čo považuje za najdôležitejšie, však prichádza krátko nato. Pobyt na dennom svetle. „Rád si doprajem ranné slnko čo najskôr, keď sa dá,“ hovorí doktor London.