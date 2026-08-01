Japonská metóda ochladzovania je zvláštna, ale zaručene funguje. Ide na to opačne, ako sme zvyknutí
Vlny horúčav sa nevyhýbajú ani Japonsku.
Nezvyčajne horúce letá nepociťujú len ľudia v Európe. Aj v Japonsku sa teploty stále častejšie dostávajú až k 40 stupňom, čo však na druhej strane dáva priestor na vymýšľanie aj nekonvenčných spôsobov, ako si v takejto situácii pomôcť.
Nezvyčajný vynález
Vysoké horúčavy stáli za novým vynálezom spoločnosti, ktorá sa doteraz zaujímala len o výrobu chladiarenskej techniky. Nedávno však na verejnosti predstavila vlastný nový spôsob, ako uniknúť pred vysokými teplotami. Mnoho z nás pri otvorení chladničky počas letných dní bojovalo s myšlienkou, ako rado by sa do takej chladničky schovalo aspoň na chvíľu.
Japonský výrobca premenil tieto myšlienky na realitu a vytvoril ľudskú chladničku. Ide o kabínku na sedenie pre jednu osobu a navrhnutá je tak, aby dokázala schladiť a osviežiť iba jedinú vec - ľudské telo, informuje Japan Today. Teplota vo vnútri kabíny je konštantných 15 stupňov, pričom na oblasť tváre a krku prúdi vzduch o teplote len päť stupňov, čo má priniesť telu okamžitú úľavu.
Lacnejšia ako klimatizácia
Podľa spoločnosti už desaťminútový pobyt v chladničke dokáže zmierniť príznaky vyčerpania z tepla a užitočná by mala byť hlavne pre ľudí, ktorí musia pracovať vonku za každého počasia a nedokážu sa schovať do klimatizovaných kancelárií. Pomôcť by tak mala stavbárom, skladníkom alebo ľuďom v továrňach. Prúdenie vzduchu sa automaticky vypína po 20 minútach, aby nedošlo k zdravotným problémom.
Chladnička je na kolieskach, takže sa dá strategicky premiestniť tam, kde je práve potrebná a to vo vnútri aj vonku. Spotreba energie je navyše citeľne nižšia než pri klimatizáciách. Japonská meteorologická agentúra prišla naposledy aj s novým termínom, ktorým označuje teploty presahujúce 40 stupňov - kokushobi. Aj to naznačuje, ako vážny je pre Japoncov tento problém.
Cena ľudskej chladničky je približne 8-tisíc eur. Hoci spoločnosť momentálne predpokladá, že o tento produkt budú mať záujem hlavne firmy, v budúcnosti nevylučuje ani záujem Japoncov mať takúto chladničku aj doma.