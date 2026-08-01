Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Japonská metóda ochladzovania je zvláštna, ale zaručene funguje. Ide na to opačne, ako sme zvyknutí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

S ventilátorom opakujeme stále tú istú chybu. Počas horúcich dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Ranný reset osvieži byt v horúčavách a zlepší vám celý deň. 5-minútovú metódu chvália aj experti

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Japonská metóda ochladzovania je zvláštna, ale zaručene funguje. Ide na to opačne, ako sme zvyknutí

Vlny horúčav sa nevyhýbajú ani Japonsku.

Nezvyčajne horúce letá nepociťujú len ľudia v Európe. Aj v Japonsku sa teploty stále častejšie dostávajú až k 40 stupňom, čo však na druhej strane dáva priestor na vymýšľanie aj nekonvenčných spôsobov, ako si v takejto situácii pomôcť. 

Nezvyčajný vynález

Vysoké horúčavy stáli za novým vynálezom spoločnosti, ktorá sa doteraz zaujímala len o výrobu chladiarenskej techniky. Nedávno však na verejnosti predstavila vlastný nový spôsob, ako uniknúť pred vysokými teplotami. Mnoho z nás pri otvorení chladničky počas letných dní bojovalo s myšlienkou, ako rado by sa do takej chladničky schovalo aspoň na chvíľu.

Japonský výrobca premenil tieto myšlienky na realitu a vytvoril ľudskú chladničku. Ide o kabínku na sedenie pre jednu osobu a navrhnutá je tak, aby dokázala schladiť a osviežiť iba jedinú vec - ľudské telo, informuje Japan Today. Teplota vo vnútri kabíny je konštantných 15 stupňov, pričom na oblasť tváre a krku prúdi vzduch o teplote len päť stupňov, čo má priniesť telu okamžitú úľavu. 

PREHRAŤ VIDEO

Lacnejšia ako klimatizácia

Podľa spoločnosti už desaťminútový pobyt v chladničke dokáže zmierniť príznaky vyčerpania z tepla a užitočná by mala byť hlavne pre ľudí, ktorí musia pracovať vonku za každého počasia a nedokážu sa schovať do klimatizovaných kancelárií. Pomôcť by tak mala stavbárom, skladníkom alebo ľuďom v továrňach. Prúdenie vzduchu sa automaticky vypína po 20 minútach, aby nedošlo k zdravotným problémom.

Na Slovensko sa vracajú tropické teploty.
Tropické teploty sú problémom aj inde vo svete. Foto: Chat GPT

Chladnička je na kolieskach, takže sa dá strategicky premiestniť tam, kde je práve potrebná a to vo vnútri aj vonku. Spotreba energie je navyše citeľne nižšia než pri klimatizáciách. Japonská meteorologická agentúra prišla naposledy aj s novým termínom, ktorým označuje teploty presahujúce 40 stupňov - kokushobi. Aj to naznačuje, ako vážny je pre Japoncov tento problém.

Cena ľudskej chladničky je približne 8-tisíc eur. Hoci spoločnosť momentálne predpokladá, že o tento produkt budú mať záujem hlavne firmy, v budúcnosti nevylučuje ani záujem Japoncov mať takúto chladničku aj doma.

Robovlky predstavili pred siedmimi rokmi a vypredajú sa okamžite.
Prečítajte si tiež: Japonci našli spôsob, ako odohnať medvede späť do lesa. Strašidelné vlky teraz nestíhajú vyrábať

To je nápad!

Vylievate vodu zo zemiakov rovno do umývadla: Je to veľká chyba a mali by ste vedieť PREČO!

Vylievate vodu zo zemiakov rovno do umývadla: Je to veľká chyba a mali by ste vedieť PREČO!

Suseda mi poradila geniálny TRIK s droždím, s ktorým zakorenia aj rezané ruže z kytice: Teraz ich mám plnú záhradu!

Suseda mi poradila geniálny TRIK s droždím, s ktorým zakorenia aj rezané ruže z kytice: Teraz ich mám plnú záhradu!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Plný hrniec

SLIVKY mi vydržia celý rok: Toto bude váš obľúbený recept!

SLIVKY mi vydržia celý rok: Toto bude váš obľúbený recept!

Bravčové plátky na šťave: Recept na nesmierne dobrý obed pripravený za minútku!

Bravčové plátky na šťave: Recept na nesmierne dobrý obed pripravený za minútku!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Zdravé tipy

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.