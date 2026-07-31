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Ranný reset osvieži byt v horúčavách a zlepší vám celý deň. 5-minútovú metódu chvália aj experti
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Ranný reset osvieži byt v horúčavách a zlepší vám celý deň. 5-minútovú metódu chvália aj experti

Záleží aj na tom, ako sa na extrémne teploty pripravíte.

Jarné upratovanie je dávno za nami a počas horúčav nikomu ani nenapadne brať do rúk vysávač či triediť šatník. V tom teple by to bolo skôr na škodu. Existuje však jedna metóda, ktorá nesúvisí s namáčaním plachiet ani s vetraním, no napriek tomu dokáže domácnosť príjemne „ochladiť“ a navyše na ňu vôbec netreba vynaložiť obrovské úsilie.

Problémom sú preplnené izby

Spomína ju čoraz viac interiérových dizajnérov, ktorí pripomínajú, že na vytvorenie príjemného a chladnejšieho priestoru okolo seba často stačí maličkosť - takzvaný ranný reset. A hoci to znie trochu extrémne, v skutočnosti ide len o jednoduchý zvyk, ktorému treba obetovať minimum námahy a má prekvapivo veľký efekt.

Vygenerované AI.
Vygenerované AI. Foto: Chat GPT

„Ľudia si často pod prípravou na vlnu horúčav predstavujú nakupovanie ventilátorov alebo zaťahovanie žalúzií. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj to, ako máte veci doma usporiadané. Keď sú izby preplnené vecami, ktoré v letných mesiacoch len obchádzate, naozaj sa môže zdať, že je vnútri teplejšie a nepríjemnejšie,“ vysvetlil pre magazín The Sun odborník na organizáciu úložných priestorov Max Wilson.

Ilustračný obrázok vygenerovaný AI.
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6 krokov k chladnejšej domácnosti

Hoci ide do veľkej miery o pocitovú záležitosť, chaos v izbe dokáže reálne skomplikovať vetranie a ochladzovanie priestoru. „Neporiadok nezachytáva teplo len vizuálne, ale aj fyzicky. Blokuje prúdenie vzduchu, sťažuje upratovanie povrchov a bráni tomu, aby bolo v miestnosti sviežo. V domácnostiach sa preto často začne ochladzovať až vo chvíli, keď v izbách urobíte viac priestoru,“ vysvetlil expert.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Mick Haupt

Kľúčové je, či horúčavy už udreli, alebo sa na ne len chystáte. Ak vysoké teploty ešte len majú prísť, je dobré urobiť si vo veciach poriadok a nepotrebné kúsky odložiť bokom, vytriediť alebo posunúť ďalej. Ak však s teplom bojujete už teraz, na veľké upratovanie netreba ani pomyslieť. A práve vtedy prichádza na scénu spomínaný ranný reset.

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