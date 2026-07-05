Kým ostatní spia, ona zbiera kilometre. Sestrička Mária triumfovala na legendárnych pretekoch v Taliansku
Je príkladom toho, ako sa udržiavať v skvelej fyzickej i psychickej forme.
Pred 24-hodinovou službou vstáva o 4:20 ráno a kým ostatní ešte spia, ona už má v nohách prvé kilometre. Anesteziologická sestra Mária Kubová má 56 rokov, nepozná slovné spojenie „nechce sa mi“ a keď si stanoví cieľ, ide si za ním. Aj vďaka tomu už druhýkrát triumfovala na náročnej 120-kilometrovej trati s prevýšením 5 800 metrov na prestížnom ultramaratóne v talianskych Dolomitoch.
Nekonečné stúpanie na páliacom slnku
„Keď idem na 24-hodinovú službu, nastavím si budík na 4.20, odbehnem tréning a potom idem do práce. Neriešim, či prší alebo svieti slnko. Niekedy sa odveziem autobusom na Donovaly a odtiaľ bežím domov... Skôr ako kilometre sledujem čas. Potrebujem, aby bol tréning dostatočne dlhý,“ vysvetlila v rozhovore pre SME inšpiratívna Slovenka.
Preteky v Dolomitoch boli pre ňu zaslúženou odmenou za tvrdú disciplínu a víťazstvo vo svojej kategórii jej radosť len znásobilo. Tento ročník však sprevádzali aj extrémne horúčavy, ktoré Európu zasiahli a teploty vystúpili na 35 až 38 stupňov.
Dôležité je nechať si rezervu
„Najťažšie bolo nekonečné stúpanie na páliacom slnku. Tam človek cítil každý krok. Množstvo ľudí odvážali sanitky alebo horskí záchranári. Mnohým prišlo zle, točila sa im hlava alebo vracali. Popri trati ležalo veľa pretekárov, ktorí už nedokázali pokračovať,“ spomína si. Ona sama však preteky úspešne zvládla najmä vďaka jasne zvolenej stratégii.