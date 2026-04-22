Toto je skutočná celebrita, píšu Slováci. Sestrička Andrea nebola v službe, aj tak zachránila život
Bol to moment, keď sa povolanie mení na poslanie.
Stačila sekunda nepozornosti, ostrý zvuk nárazu a ticho, ktoré okamžite vystriedal boj o život. Víkendová nehoda medzi Búčom a Bátorovými Kosihami sa zmenila na scénu, kde každá sekunda rozhodovala o osude ťažko zraneného človeka. Medzi tými, ktorí sa k nemu rozbehli ako prví, bola aj žena, ktorá presne vedela, čo treba robiť – hoci práve nemala službu, zdravotnícku uniformu ani povinnosť zasiahnuť. Zdravotná sestra Andrea Muszková Radvanská však mala niečo silnejšie než akýkoľvek rozkaz: vnútorné presvedčenie, že musí stáť na strane života.
„Zachránila život, aj keď práve nebola v službe,“ uviedla v silnom statuse Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, podľa ktorej v tých najkritickejších chvíľach rozhodovala najmä Andrejkina pohotovosť, skúsenosti a odvaha. Bez uniformy, no s absolútnou profesionalitou poskytovala zranenému neodkladnú pomoc vrátane oživovania, a to až do príchodu záchranárov. V situácii, kde aj najmenšie zaváhanie môže znamenať tragédiu, práve jej rýchla reakcia a duchaprítomnosť dali zranenému šancu prežiť.
„Sme nesmierne hrdí, že aj mimo nemocničných stien stoja naši zdravotníci pevne na strane života. Toto je presne ten moment, keď sa povolanie mení na poslanie,“ zdôraznila Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, ktorá sa rozhodla vyzdvihnúť čin svojej kolegyne a poďakovať jej za pohotovosť, odvahu aj ľudskosť.
Skúsenosti pacientov
To, čo Andrea urobila na ceste medzi dvoma obcami, však podľa všetkého nebolo ničím výnimočným. Rovnaká je vraj aj na urgentnom príjme, čo potvrdzujú slová pacientov, ktorí na jej prístup nezabudli.