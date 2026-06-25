Tieto domácnosti sa počas horúčav prehrievajú najviac. Experti vedia, koľko stupňov by ste mali mať doma
Viete, ako v lete správne vetrať?
Horúčavy menia niektoré byty či domy na rozpálené skleníky, v ktorých teplota neklesá ani po západe slnka. Odborníci upozorňujú, že problémom nie je len počasie, ale často aj samotné bývanie. Prezradili, ktoré domácnosti sa prehrievajú najviac, prečo môže byť celodenné vetranie chybou a akú teplotu by sme sa mali snažiť udržiavať doma, aby sme chránili svoje zdravie.
Ktoré domácnosti sú najteplejšie
Zatiaľ čo niektorí ľudia dokážu aj počas horúčav udržať doma príjemnú klímu, iní bojujú s rozpálenými miestnosťami ešte aj v noci. Verejní zdravotníci upozorňujú, že za prehrievaním interiéru nemusí byť len silné slnko, ale aj samotné riešenie bývania.
Podľa britskej Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť patria medzi najrizikovejšie byty na najvyšších poschodiach, kde sa prirodzene hromadí teplo. Problém môžu mať aj domácnosti s veľkými oknami orientovanými na juh alebo západ, najmä ak im chýbajú vonkajšie rolety či žalúzie. Horúčavy sa výraznejšie prejavujú aj v husto zastavaných mestských oblastiach s nedostatkom zelene.
Prekvapením môže byť, že medzi ohrozené patria aj niektoré moderné energeticky úsporné domy. Hoci výborne držia teplo počas zimy, v lete ho môžu rovnako účinne zadržiavať vnútri. Riziko prehrievania zvyšuje aj nedostatočné vetranie, okná len na jednej strane budovy alebo staršie spotrebiče, ktoré produkujú nadbytočné teplo.
Pozor na deti
Horúčavy pritom nepredstavujú len otázku komfortu. Prehriaty byt môže zhoršovať zdravotné problémy a v niektorých prípadoch predstavovať vážne zdravotné riziko. Najohrozenejší sú seniori, malé deti, tehotné ženy, ľudia s chronickými ochoreniami či osoby, ktoré zostávajú doma počas najteplejšej časti dňa.
Práve preto experti odporúčajú myslieť na ochranu pred horúčavami skôr, než teploty vyvrcholia. Dôležité je nielen správne vetrať a tieniť okná, ale aj vedieť, akú teplotu by sme sa mali snažiť doma udržiavať.