Keď sa úplne zosypala, stretla Mirka. Emma Zapletalová netúži po drahých kabelkách, ale po rezni od mamy
Spoločne prekonávajú aj dopingovú kauzu.
Keď Emma Zapletalová v týchto dňoch víťazí na mítingoch Diamantovej ligy a prepisuje slovenské rekordy, pôsobí, akoby jej úspech bol samozrejmosťou. Pravda je však úplne iná. Jedna z najlepších atlétok sveta si musela svoje miesto vybojovať cez štyri únavové zlomeniny, mesiace bez behania aj chvíle, keď sa psychicky úplne zosypala. Práve v období, keď sa jej kariéra ocitla na dne, však našla aj niečo vzácne – lásku po boku reprezentanta Miroslava Úradníka, ktorý prežíval vlastný náročný boj.
Mala tretie oko
Emma Zapletalová vyrastala v rodine, kde bol šport prirodzenou súčasťou života. Jej otec Tibor hrával volejbal vo federálnej lige a krátko sa objavil aj v reprezentácii. Jeden dedko bol štvorstovkár, druhý oštepár, jedna babka volejbalistka a druhá hrávala hádzanú. Športu sa venovala aj jej mama Mirka a neskôr aj brat Michal. „K našej rodine šport patrí. Emma má skrátka šport v génoch,“ povedala jej mama Mirka pre SME.
Práve ona si už odmalička všímala, že jej dcéra má energie na rozdávanie. Pokojné popoludnia doma neboli nič pre ňu, a tak ju viedla k pohybu. „Ona vždy o sebe hovorila, že bola hyperaktívne dieťa, a preto som ju viedla k športu. Áno, Emmka bola živá. Mala som kolegyňu, ktorá bola trénerkou hádzanej. Boli sme sa tam párkrát pozrieť na tréning a ukázali sme jej tento šport. Emma sa sama rozhodla. Vybrala si, že bude chodiť na hádzanú. Začala ako osemročná,“ spomínala Mirka Zapletalová.
Hádzaná sa stala Emminou prvou veľkou láskou. Bola rýchla, dravá a na ihrisku vedela rozmýšľať o krok dopredu. Hrala na krídle aj pivote a trénerky v nej videli veľký talent. „Vedela na ihrisku rozmýšľať, trénerky o nej hovorili, že má tretie oko pre hádzanú. Mala rýchle nohy, tak hrávala osobku na najlepšie hráčky súpera a nedala im dýchať,“ vysvetľovala jej mama. Nikto vtedy netušil, že jej športová budúcnosť sa bude odohrávať úplne inde.
Nahnevaná babka
Zlom prišiel počas školských pretekov v projekte Hľadáme olympionikov. Emma bola ešte len piatačka, keď si ju všimol atletický tréner Peter Žňava. Keď sa po súťaži snažil spojiť s rodinou, natrafil na človeka, ktorý mal o budúcnosti svojej vnučky úplne jasnú predstavu. Pri Emme totiž stála jej babka.
„Tak to teda nie! Emmka hrá hádzanú, ona žiadna atlétka nebude!“ reagovala podľa spomienok trénera na jeho návrh, aby si talentované dievča prišlo vyskúšať atletický tréning. Žňava sa však odmietol vzdať. „Nikdy v živote som nikomu, kto moju ponuku odmietol, neoponoval. Ale vtedy, ani neviem prečo, som to urobil. Keďže som nepochodil ani na druhý raz, dal som starkej aspoň rozpis tréningov pre prípad, že by si to vnučka rozmyslela,“ spomínal neskôr.
Napokon rozhodla samotná Emma, ktorá nasledujúce dva roky zvládala hádzanú aj atletiku súčasne. Potom prišlo rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo celý jej život – vybrala si atletiku. V hádzanárskom klube boli sklamaní a babka tiež, no Emma cítila, že oveľa viac ju ťahá beh na 400 metrov cez prekážky.
Pád na dno
Roky tvrdej driny priniesli ovocie v roku 2021, keď sa stala majsterkou Európy do 23 rokov a splnila limit na olympijské hry v Tokiu. V Japonsku obsadila pätnáste miesto a zdalo sa, že najlepšie roky kariéry má ešte len pred sebou. Netušila, že ju čakajú tri najťažšie sezóny života.