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Vyzerajú ako Maldivy, no stoja podstatne menej. Medzi 10 rajmi nájdete aj destinácie blízko Slovenska
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Vyzerajú ako Maldivy, no stoja podstatne menej. Medzi 10 rajmi nájdete aj destinácie blízko Slovenska

Nemusíte minúť tisíce.

Leto je v plnom prúde a s ním aj obdobie, keď si mnohí plnia svoje cestovateľské sny. Nie každý si však môže dovoliť dovolenku na Maldivách, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie, ale zároveň aj finančne najnáročnejšie destinácie. Dobrou správou je, že podobne tyrkysové more, svetlé pláže a dovolenkovú atmosféru možno zažiť aj na miestach, ktoré sú k peňaženke oveľa priaznivejšie.

Ako uvádza portál Lastminutky.sk, existuje viacero destinácií, ktoré svojím vzhľadom pripomínajú Maldivy, no dovolenka v nich môže vyjsť výrazne lacnejšie. Niektoré sa nachádzajú len pár hodín letu od Slovenska, ďalšie ponúkajú exotiku za prijateľnejšiu cenu než známy ostrovný raj v Indickom oceáne.

Raj za menej

Ak je pre vás rozhodujúci rozpočet, nemusíte sa automaticky vzdať predstavy o bielom piesku a krištáľovo čistej vode. Do výberu sa dostali európske aj vzdialenejšie destinácie, ktoré lákajú nielen krásnymi plážami, ale aj príjemnou atmosférou či možnosťou spojiť oddych s objavovaním nových miest.

1. Marsa Matruh (Egypt)

Na severe Egypta leží letovisko známe pokojnými lagúnami, svetlými plážami a tyrkysovým morom. Oproti rušnejším egyptským rezortom ponúka uvoľnenejšiu atmosféru a podľa portálu Lastminutky.sk patrí medzi príjemné prekvapenia pre cestovateľov, ktorí hľadajú krásne more bez vysokej ceny.

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2. Zakynthos (Grécko)

Grécky ostrov preslávili ikonické zátoky aj nezameniteľná farba mora. Okrem známej pláže Navagio tu návštevníci nájdu množstvo menších pláží vhodných na pokojnejší oddych či romantickú dovolenku.

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3. Ölüdeniz (Turecko)

Najväčším lákadlom je preslávená modrá lagúna s pokojnou vodou a výraznými tyrkysovými odtieňmi. Výhodou Turecka je podľa portálu aj priaznivý pomer ceny a kvality služieb.

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Európa, ale aj lacná exotika

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