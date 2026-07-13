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Pravidlo 48 hodín môže zachrániť vaše financie. Odborníci poradili, ako ušetríte desiatky eur
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Pravidlo 48 hodín môže zachrániť vaše financie. Odborníci poradili, ako ušetríte desiatky eur

— Foto: magnific.com, @gpointstudio / magnific.com , @HelloDavidPradoPerucha

Výplata na účte často prináša falošný pocit hojnosti.

Sotva príde výplata na účet a mnohí majú pocit, že si konečne môžu trochu vydýchnuť. Dopriať si nový kúsok oblečenia, objednať večeru alebo si kúpiť niečo, čo si odkladali už niekoľko týždňov. O pár dní však prichádza nepríjemné zistenie – z peňazí ubudlo viac, než plánovali. Ako upozorňuje britský portál Metro, odborníci na osobné financie odporúčajú jednoduché pravidlo, ktoré môže pomôcť obmedziť zbytočné výdavky.

Prečo míňame

Hovoria o takzvanom 48-hodinovom pravidle, ktoré sa týka prvých dní po výplate. Jej príchod často prináša pocit finančnej pohody. Na účte je zrazu vyššia suma a mnohí nadobudnú dojem, že si môžu dovoliť viac než zvyčajne. Práve v tomto období však podľa odborníkov robíme najviac impulzívnych rozhodnutí.

Foto: magnific.com, @fanjianhua

Nejde pritom len o veľké nákupy. Peniaze často miznú na drobnostiach – káve, obede v reštaurácii, výhodnej akcii či veciach, ktoré sa v danej chvíli zdajú nevyhnutné. Keď sa tieto výdavky spočítajú, môžu predstavovať desiatky až stovky eur.

Len dva dni

Podstata 48-hodinového pravidla je jednoduchá. Po tom, čo vám príde výplata, si počas nasledujúcich dvoch dní nekupujte nič, čo nie je nevyhnutné. Výnimkou sú iba pravidelné platby, ako sú nájom, hypotéka alebo účty.

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