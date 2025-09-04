Patrik radí, ako si účinne rozdelíte výplatu. Vďaka pravidlu 50-20-30 vám z nej ostane aj na radosti
Pravidlo 50-20-30 mení pohľad na peniaze.
Koľkokrát sa vám stalo, že vám peniaze zmizli hneď po výplate a ku koncu mesiaca ste počítali každé euro? Slovák Patrik dodržiava jednoduché pravidlo, ktoré dokáže ušetriť nervy aj financie. Jeho návod na rozdelenie peňazí sa stal na TikToku virálnym a mnohým otvoril oči.
Pravidlo 50-20-30
Patrik, ktorý na sociálnej sieti TikTok vystupuje pod menom @knowmore_finance, zverejnil ešte minulý rok video o tom, ako si rozdeliť výplatu. Pravidlo 50-20-30 ilustroval na koláčovom grafe a vysvetlil, prečo je praktické.
Hovorí, že ide o stratégiu, pri ktorej rozdelíte vaše príjmy tak, aby 50% z nich putovalo výlučne na nevyhnutné výdavky ako bývanie, energie či jedlo, 20% na finančné ciele (sporenie, investície alebo splácanie dlhov) a 30% príjmu môžeme minúť na veci, ktoré síce nie sú nevyhnutné, no robia náš život príjemnejším.
Praktický príklad
Patrik ukázal výpočet na mesačnom príjme vo výške 1428 eur. V tomto prípade ide o 714 eur na základné výdavky, 286 eur na finančné ciele a 428 eur na voľnočasové výdavky. Ako si všíma portál Interez, nie všetci sa však s týmto modelom stotožnili.