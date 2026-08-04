Pri výbere nektáriniek robia Slováci jednu chybu. Najšťavnatejšie a najlepšie odhalí rýchly test
Existuje metóda, vďaka ktorej si z obchodu prinesiete tie najlepšie nektárinky.
Len si to predstavte - letný víkend, deň strávený pri vode a v ruke šťavnatá nektárinka, po ktorej máte zalepené ústa aj ruky. Vôbec to však neprekáža, pretože o chvíľu skočíte do vody, ktorá z vás zmyje lepkavú šťavu aj posledné starosti. Práve v takýchto chvíľach je leto jednoducho najkrajšie.
Nemajú byť tvrdé a bez chuti
Ovocie je jeho neodmysliteľnou súčasťou a možnosť vychutnať si ho na dvore, pri bazéne či pri vode bez toho, aby niekomu vadilo, že sa zašpiní, býva často jeho vrcholom. Treba k tomu však ešte jednu vec - vybrať tie najlepšie a najšťavnatejšie plody. A hoci mnohé z nich dozrievajú v záhradkách, po niektoré si musíme zájsť do obchodu.
Veľmi dobre to poznajú hlavne milovníci nektáriniek, ktorí ich uprednostňujú pred broskyňami. Často sú pevnejšie, majú príjemnejšiu textúru a ak k nim patríte aj vy, určite vás poteší tento tip. Asi každý už totiž zažil situáciu, že si z obchodu priniesol krásne vyzerajúce plody, no doma zistil, že nie sú pevné ani šťavnaté, ale len tvrdé a bez chuti. Dá sa tomu však predísť.
Pozor na hmotnosť a odrody
Prvou pomôckou pri výbere tých najlepších nektáriniek býva podľa denníka The Washington Post ich šupka. Na zrelých plodoch je hladká a napnutá a tá zvráskavená signalizuje, že ovocie je už veľmi zrelé a malo by sa čo najskôr zjesť. Ak vám to však nestačí, existuje ešte jedna metóda, ako v obchode vybrať tie najlepšie plody.