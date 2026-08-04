Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pri výbere nektáriniek robia Slováci jednu chybu. Najšťavnatejšie a najlepšie odhalí rýchly test
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľká búrková MAPA: Pred stredajším historickým peklom udrú búrky, obávať sa treba v tejto časti Slovenska

Turci jedia melón inak ako Slováci. Ich metóda zdôrazňuje jeho chuť a pomôže pri horúčavách

Záhrada nám v horúčavách vysychá pred očami. Pomôže jej lacný trik, ktorý dobre poznali už naše staré mamy

Existuje lepšie riešenie ako klimatizácia. Stará púštna metóda vás v horúčavách schladí aj bez elektriny

V Hollywoode ju najprv vysmiali. Bejby z Hriešneho tanca naozaj existovala, do filmu prepašovala posolstvá

Veľká búrková MAPA: Pred stredajším historickým peklom udrú búrky, obávať sa treba v tejto časti Slovenska

Turci jedia melón inak ako Slováci. Ich metóda zdôrazňuje jeho chuť a pomôže pri horúčavách

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Záhrada nám v horúčavách vysychá pred očami. Pomôže jej lacný trik, ktorý dobre poznali už naše staré mamy

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Veľká búrková MAPA: Pred stredajším historickým peklom udrú búrky, obávať sa treba v tejto časti Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pri výbere nektáriniek robia Slováci jednu chybu. Najšťavnatejšie a najlepšie odhalí rýchly test

Existuje metóda, vďaka ktorej si z obchodu prinesiete tie najlepšie nektárinky.

Len si to predstavte - letný víkend, deň strávený pri vode a v ruke šťavnatá nektárinka, po ktorej máte zalepené ústa aj ruky. Vôbec to však neprekáža, pretože o chvíľu skočíte do vody, ktorá z vás zmyje lepkavú šťavu aj posledné starosti. Práve v takýchto chvíľach je leto jednoducho najkrajšie.

Nemajú byť tvrdé a bez chuti

Ovocie je jeho neodmysliteľnou súčasťou a možnosť vychutnať si ho na dvore, pri bazéne či pri vode bez toho, aby niekomu vadilo, že sa zašpiní, býva často jeho vrcholom. Treba k tomu však ešte jednu vec - vybrať tie najlepšie a najšťavnatejšie plody. A hoci mnohé z nich dozrievajú v záhradkách, po niektoré si musíme zájsť do obchodu.

Ilustračný obrázok - AI.
Ilustračný obrázok - AI. Foto: Chat GPT

Veľmi dobre to poznajú hlavne milovníci nektáriniek, ktorí ich uprednostňujú pred broskyňami. Často sú pevnejšie, majú príjemnejšiu textúru a ak k nim patríte aj vy, určite vás poteší tento tip. Asi každý už totiž zažil situáciu, že si z obchodu priniesol krásne vyzerajúce plody, no doma zistil, že nie sú pevné ani šťavnaté, ale len tvrdé a bez chuti. Dá sa tomu však predísť.

Prečítajte si tiež: Pri varení kukurice robia mnohí Slováci zbytočnú chybu. Zmeňte jednu vec a výsledok bude dokonalý

Pozor na hmotnosť a odrody

Prvou pomôckou pri výbere tých najlepších nektáriniek býva podľa denníka The Washington Post ich šupka. Na zrelých plodoch je hladká a napnutá a tá zvráskavená signalizuje, že ovocie je už veľmi zrelé a malo by sa čo najskôr zjesť. Ak vám to však nestačí, existuje ešte jedna metóda, ako v obchode vybrať tie najlepšie plody.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Kúzelná voda na orchideu: MUSÍ prebudiť aj najbiednejšiu rastlinku a máte ju zadarmo – už ani euro za hnojivá z obchodu!

Kúzelná voda na orchideu: MUSÍ prebudiť aj najbiednejšiu rastlinku a máte ju zadarmo – už ani euro za hnojivá z obchodu!

Zmiešajte len prášok do pečiva, trocha aviváže a zapamätajte si tento trik: Funguje lepšie ako drahá chémia!

Zmiešajte len prášok do pečiva, trocha aviváže a zapamätajte si tento trik: Funguje lepšie ako drahá chémia!

Levanduľu rozmnožujem takto a náš dvor sa stal oázou kľudu a vône: Môžete ju mať aj vy je to úplne jednoduché!

Levanduľu rozmnožujem takto a náš dvor sa stal oázou kľudu a vône: Môžete ju mať aj vy je to úplne jednoduché!

Vidíte mladú alebo staršiu ženu? Odpoveď o vás prezrádza jednu vec!

Vidíte mladú alebo staršiu ženu? Odpoveď o vás prezrádza jednu vec!

Plný hrniec

Namiesto bravčového karé beriem iné mäso a robím rezne na SEDLIACKY spôsob: Také chutné, že si zaslúžia zlatú medailu!

Namiesto bravčového karé beriem iné mäso a robím rezne na SEDLIACKY spôsob: Také chutné, že si zaslúžia zlatú medailu!

Každý sa ma pýta, ako robím vývar, že je zakaždým tak fantastický: Varím ho podľa pravidla 2:3!

Každý sa ma pýta, ako robím vývar, že je zakaždým tak fantastický: Varím ho podľa pravidla 2:3!

Táto chyba pri varení KUKURICE spôsobuje, že sú zrná tvrdé a vláknité: Robí ju mnoho ľudí!

Táto chyba pri varení KUKURICE spôsobuje, že sú zrná tvrdé a vláknité: Robí ju mnoho ľudí!

Chlieb zostane čerstvý aj po týždni: Prezradíme vám TRIK, ako ho správne skladovať!

Chlieb zostane čerstvý aj po týždni: Prezradíme vám TRIK, ako ho správne skladovať!

Zdravé tipy

Najdôležitejší vitamín na odstránenie opuchov rúk, nôh a chodidiel!

Najdôležitejší vitamín na odstránenie opuchov rúk, nôh a chodidiel!

Podľa ruskej bylinkárky sú toto 3 NAJSILNEJŠIE a najúčinnejšie bylinky: Rastú všade naokolo!

Podľa ruskej bylinkárky sú toto 3 NAJSILNEJŠIE a najúčinnejšie bylinky: Rastú všade naokolo!

Najsilnejšia čista tela za 7 DNÍ: Tu je RECEPT, ktorý dá do poriadku pečeň, vyčistí hrubé črevo a vyplaví uložený tuk!

Najsilnejšia čista tela za 7 DNÍ: Tu je RECEPT, ktorý dá do poriadku pečeň, vyčistí hrubé črevo a vyplaví uložený tuk!

Lekár varuje: Toto je 10 JASNÝCH signálov, že jete príliš veľa cukru. Málokto si ich všimne!

Lekár varuje: Toto je 10 JASNÝCH signálov, že jete príliš veľa cukru. Málokto si ich všimne!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.