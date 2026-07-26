Prírodný zázrak na Liptove desil ľudí, pravda je inde. Zlá voda bublinkuje a vylieči unavené kĺby
Pozná ho len málokto, hoci kúpanie nič nestojí.
Za nezvyčajnými prírodnými úkazmi nemusíte cestovať na druhú stranu zemegule ani platiť desiatky eur za vstup. Jeden z nich sa ukrýva priamo na Slovensku. Uprostred zelene tu voda sama od seba bublinkuje, pri kúpaní vyvoláva jemné mravčenie a podľa návštevníkov prináša úľavu pokožke aj unaveným kĺbom. Jej názov však znie tak, akoby ste sa jej mali radšej oblúkom vyhnúť.
Ako upozornil portál Žilinak, prírodné jazierko Zlá voda nájdete na Liptove, v Rojkove, ktorý je miestnou časťou obce Stankovany. Nenápadné miesto leží v prostredí Veľkej Fatry a môže byť krátkou zastávkou počas letného výletu aj osviežujúcou bodkou po turistike.
Jazierko, ktoré bublinkuje
Zlá voda vyviera priamo v kráteri Rojkovskej travertínovej kopy. Minerálny prameň postupne vytvoril približne desaťmetrové jazierko, ktorého hladina vďaka vysokému obsahu oxidu uhličitého neustále jemne bublinkuje. Ako vysvetlil Žilinský turistický kraj, rovnaký plyn je zodpovedný aj za nezvyčajný pocit, ktorý kúpajúci sa opisujú ako mravčenie po celom tele.
Práve tento jav mohol podľa portálu Pravda v minulosti vystrašiť ľudí, ktorí ešte nepoznali jeho skutočnú príčinu. Domnievali sa, že im voda škodí, a tak údajne získala svoje nelichotivé pomenovanie. Názov však klame
Minerálna voda je známa priaznivým pôsobením najmä na pokožku a kĺby. Nejde pritom o termálny prameň, ako by sa pri prírodnom kúpaní mohlo zdať. Voda zostáva studená a v horúcich letných dňoch slúži predovšetkým ako príjemné osvieženie. Jazierko je rozdelené na plytšiu a hlbšiu časť. „Takže si tu môžete dopriať krátke osvieženie, oddych pri vode alebo netradičnú zastávku počas výletu,“ doplnil Žilinský turistický kraj. Kúpanie je bezplatné, no každý do vody vstupuje na vlastnú zodpovednosť.