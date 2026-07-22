Fanúšikov má snáď na každom kontinente. Pani Irenka vylepšila segedínsky guláš neobvyklou ingredienciou
Jej segedínsky guláš je vďaka jednému triku výnimočne jemný.
Jej blog má povzbudiť mladších, aby sa nebáli varenia a s chuťou sa doňho pravidelne púšťali. Pani Irena Píšová je skúsená gazdinka, ktorej recepty si už našli cestu aj za hranice Slovenska. Kedysi, keď sa vydávala, vraj nevedela uvariť takmer nič, no dnes svojimi kulinárskymi nápadmi inšpiruje tisíce ľudí.
Varia podľa nej aj v Kanade
„Keď som sa vydala, chcela som byť vzornou manželkou a matkou. Tak som si kúpila kuchársku knihu. Začalo ma to baviť, skúšala som recepty jeden za druhým,“ zaspomínala si pre SME obľúbená kuchárka, ktorá si časom urobila svoju vlastnú stránku s receptami na Facebooku.
Irenkine dobrôtky mali od začiatku veľký úspech a dnes ich už sleduje asi 70-tisíc ľudí. „Fanúšikov mám asi na každom kontinente v rôznych krajinách. Veď Slováci sa nachádzajú na celom svete. Nedávno ma prekvapila a nesmierne potešila Slovenka žijúca v Kanade, ktorá varí detičkám v škôlke podľa mojich receptov,“ prezradila.
Okrem sladkých dezertov a múčnikov sa medzi jej dobrotami objavujú aj iné pochúťky, na ktoré väčšina nedá dopustiť. Patrí k nim aj recept na poctivý segedínsky guláš. Známa kuchárka doňho pridáva ingredienciu, ktorá jeho chuť krásne zjemní, hoci nie každý ju pri jeho príprave používa.