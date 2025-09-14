Overené recepty posúva ďalším generáciám. Paprikáš pani Irenky poteší zmysly, treba len dbať na jednu vec
Jedlo skúsenej gazdinky najlepšie chutí s domácimi rezancami.
Pani Irenke raz napadlo, že sa s priateľmi na Facebooku podelí o recept na bábovku. Jej výtvor mal taký úspech, že odvtedy svoje kulinárske tipy zverejňuje pravidelne a jej pochúťky už zaujali viac ako 70-tisíc ľudí. Miluje zeleninové jedlá a cestoviny a najviac sa teší z toho, že môže ostatným pomôcť svojimi radami.
O všetko sa stará sama
„Keď sa rozhodnem pre nejaké jedlo, tak ho navarím, naaranžujem a odfotografujem. Potom ho manžel okoštuje a keď mi povie, že to je top, tak ho dám na Facebook. Ale keď povie, že tomu jedlu niečo chýba, tak ho vylepším a až potom ho dám na Facebook,“ vysvetlila pre online magazín Superbabky pani Irena Píšová.
Verí, že jej recepty môžu mladším generáciám vnuknúť chuť viac doma variť a menej sa spoliehať na fast foody či reštaurácie, a práve to je jedna z vecí, ktoré ju pri tvorbe obsahu na sociálnych sieťach motivujú najviac.
Recepty sama vymýšľa alebo upravuje podľa vlastného uváženia a pochúťkami z vlastnej kuchyne teší celú rodinu. Nedávno sa podelila napríklad o výborný tip na neobyčajný perkelt, ktorý chutí najlepšie s domácimi rezancami. „Včera som ho varila a veľmi mi chutil, len daj pozor, aby bol karfiol chrumkavejší,“ odporučila pani Irenka jednej z gazdiniek.