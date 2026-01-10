Guláš uvarí za 30 minút, no nezaobíde sa to bez jednej veci. Daliborov tip ocenia aj netrpezliví stravníci - Dobré noviny
Dobré noviny
Guláš uvarí za 30 minút, no nezaobíde sa to bez jednej veci. Daliborov tip ocenia aj netrpezliví stravníci
Guláš uvarí za 30 minút, no nezaobíde sa to bez jednej veci. Daliborov tip ocenia aj netrpezliví stravníci

Foto: Instagram/pantymian, Freepik/freepik

Recept je prispôsobený aj tým, ktorí dávajú prednosť pomalšej príprave tohto jedla.

Kuchár a foodbloger Dalibor Rákoczy sa netají tým, že vo Veľkej Británii, kde sa chcel presadiť, dostával prvé dva roky len úlohy, do ktorých sa ostatným nechcelo. Zametal chodníky, čistil komíny a ako jediný roznášal poštu aj počas daždivých dní. Pandémia ho napokon priviedla späť na Slovensko, no podarilo sa mu dokázať viac, než si vysníval.

Nezaobíde sa bez jednej veci

Po návrate domov Dalibor stále veril, že pandémia raz skončí a on odíde do Ameriky. „Z Anglicka som bol zvyknutý stále niečo robiť, takže som sa rýchlo začal nudiť. A tak som začal variť ‚naživo‘ na Instagrame. Neviem prečo, proste som spustil vysielanie a ľudia to začali sledovať,“ zaspomínal si v rozhovore pre Romano fórum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dalibor Rakoczy (@pantymian)

Dnes ho fanúšikovia zo sociálnych sietí poznajú ako Pána Tymiána a jeho recepty sleduje už viac ako 30-tisíc ľudí. Pravidelne inšpiruje kuchárskymi tipmi a nedávno zaujal aj neuveriteľne rýchlym receptom na 30-minútový hovädzí guláš, ktorý sa však nezaobíde bez jednej pomôcky.

Prečítajte si tiež: Jednu ingredienciu vždy dôkladne prepláchne. Guláš od Miriam Kalisovej je vďaka hlivám plný bielkovín

„Tých 30 minút myslím vážne a myslím vážne aj to, že mäso sa dá krájať aj lyžicou. Čo k tomu budete ale nutne potrebovať, je tlakový hrniec,“ prezradil na Instagrame známy foodbloger, ktorý pri varení tohto obľúbeného jedla zašpinil minimum riadu.

Daliborov hovädzí guláš:

