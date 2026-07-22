Ak sú žlté a lesklé, nie je to dobré znamenie. Pán Tymian vysvetlil, ktoré cestoviny sa neoplatí kupovať
Pri výbere toho správneho druhu nezáleží len na farbe.
Cestoviny s rýchlou omáčkou mnohým zachraňujú uponáhľané dni. Stačí ich totiž len pár minút povariť a chutný obed či večera je na stole. Vedeli ste však, že aj takéto rýchle jedlo môže chutiť oveľa lepšie? Rozhoduje o tom pár detailov, ktoré si pri nákupe často ani len nevšimneme. Rozdiel totiž nie je len v značke alebo cene, ale napríklad aj vo farbe.
Pozor na krikľavo žltú farbu
Nezáleží na tom, či kupujete špagety, penne alebo tagliatelle – oveľa dôležitejšie je, ako sa vaše obľúbené cestoviny vyrábajú. Nemusia pritom pochádzať priamo z Talianska a stáť nemiestne peniaze, aj medzi dostupnými značkami sa dá nájsť kvalita, ktorá urobí obrovský rozdiel. Zhodujú sa na tom šéfkuchárky aj šéfkuchári z celého sveta.
„Texturované, svetložlté cestoviny s trochou bielej farby,“ stručne zhrnula pre portál Food and wine šéfkuchárka Hillary Sterling. Cestoviny z obchodu by podľa nej nemali byť krikľavo žlté ani oranžové a toto pravidlo pripomína svojim sledovateľom aj kuchár Dalibor Rákoczy, ktorý je na internete známy pod prezývkou Pán Tymian.
Dôležitý je aj povrch
Okrem receptov, ktoré pravidelne zdieľa, nedávno mnohým pomohol videom, v ktorom jasne vidieť, prečo je správny výber cestovín taký dôležitý. Nezáleží totiž len na farbe, dôležitá je aj textúra. Dalibor preto prezradil, po čom sa v obchode oplatí siahnuť a čo je lepšie nechať v regáli.