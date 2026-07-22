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Ak sú žlté a lesklé, nie je to dobré znamenie. Pán Tymian vysvetlil, ktoré cestoviny sa neoplatí kupovať
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Ak sú žlté a lesklé, nie je to dobré znamenie. Pán Tymian vysvetlil, ktoré cestoviny sa neoplatí kupovať

Pri výbere toho správneho druhu nezáleží len na farbe.

Cestoviny s rýchlou omáčkou mnohým zachraňujú uponáhľané dni. Stačí ich totiž len pár minút povariť a chutný obed či večera je na stole. Vedeli ste však, že aj takéto rýchle jedlo môže chutiť oveľa lepšie? Rozhoduje o tom pár detailov, ktoré si pri nákupe často ani len nevšimneme. Rozdiel totiž nie je len v značke alebo cene, ale napríklad aj vo farbe.

Pozor na krikľavo žltú farbu

Nezáleží na tom, či kupujete špagety, penne alebo tagliatelle – oveľa dôležitejšie je, ako sa vaše obľúbené cestoviny vyrábajú. Nemusia pritom pochádzať priamo z Talianska a stáť nemiestne peniaze, aj medzi dostupnými značkami sa dá nájsť kvalita, ktorá urobí obrovský rozdiel. Zhodujú sa na tom šéfkuchárky aj šéfkuchári z celého sveta.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Anbinh Pho

„Texturované, svetložlté cestoviny s trochou bielej farby,“ stručne zhrnula pre portál Food and wine šéfkuchárka Hillary Sterling. Cestoviny z obchodu by podľa nej nemali byť krikľavo žlté ani oranžové a toto pravidlo pripomína svojim sledovateľom aj kuchár Dalibor Rákoczy, ktorý je na internete známy pod prezývkou Pán Tymian.

Branislav Kostka a Zdena Studenková / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Cestoviny má zo všetkého najradšej. Zdena Studenková ich vylepšuje jemnou omáčkou, ktorá chutí dovolenkovo

Dôležitý je aj povrch

Okrem receptov, ktoré pravidelne zdieľa, nedávno mnohým pomohol videom, v ktorom jasne vidieť, prečo je správny výber cestovín taký dôležitý. Nezáleží totiž len na farbe, dôležitá je aj textúra. Dalibor preto prezradil, po čom sa v obchode oplatí siahnuť a čo je lepšie nechať v regáli.

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