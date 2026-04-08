Overenú klasiku dokázal posunúť na vyššiu úroveň. Šéfkuchár Sekerka pri sviečkovej stavia na kvalitu
Stačí malá zmena v postupe a výsledkom je vylepšená chuť obľúbeného jedla.
Za kuchára sa Pavol Sekerka nikdy nevyučil, aj napriek tomu šéfoval michelinskej reštaurácii v Paríži. Študoval na francúzskom bilingválnom gymnáziu, odmalička bol dobrý v prírodných vedách, no po piatich rokoch si uvedomil, že nechce byť lekárom ani vedcom. „Chcel som ísť variť,“ vysvetlil pre SME šéfkuchár, ktorý sa o svoje skúsenosti zo zahraničia už delí aj so Slovákmi.
Varí intuitívne
Spolu s manželkou Luciou organizuje kurzy varenia, na ktorých často hovorí o rešpekte k surovinám a k ich pôvodu. Či už ide o osvedčenú klasiku alebo celkom novú receptúru, príprava jedla sa pod jeho rukami často mení na skutočný zážitok.
„Riadim sa tým, ako mi niečo chutilo u jednej starej mamy, u druhej, u maminy alebo niekde inde. A k tomu potom pridávam veci, ktoré som sa naučil neskôr, chute, ktoré mám rád a ktoré mi dávajú zmysel. Je to taký intuitívny proces. Vychádzam zo spomienky na chuť a postupne sa k nej snažím dopracovať po svojom,“ vysvetlil pre Denník N.
Receptami inšpiruje aj na sociálnych sieťach a mnohé z nich zvládne pripraviť naozaj každý. Aj pri overenej klasike, akou je napríklad sviečková na smotane, totiž stačí len drobná zmena v postupe a chuť obľúbeného jedla sa môže posunúť na novú úroveň.