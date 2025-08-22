Klasika má zostať klasikou, tvrdí. Zdeněk Pohlreich do zapekaných cestovín pridáva iba jeden druh smotany - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Klasika má zostať klasikou, tvrdí. Zdeněk Pohlreich do zapekaných cestovín pridáva iba jeden druh smotany
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

SLEDUJE NÁS 207 489 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Klasika má zostať klasikou, tvrdí. Zdeněk Pohlreich do zapekaných cestovín pridáva iba jeden druh smotany

Zdeněk Pohlreich / Ilustračné foto
Zdeněk Pohlreich / Ilustračné foto — Foto: Instagram/zdenek_pohlreich_official, Freepik/chandlervid85

Mäsu sa nevyhýba, ale variť vie aj bez neho.

Na gastronómii ho najviac baví to, že sa každý deň môže venovať niečomu inému. Šéfkuchár Zdeněk Pohlreich je však pri modernizovaní českých tradičných jedál skeptický. Klasika by podľa neho mala zostať klasikou a za dôležitejšiu považuje skôr veľkosť porcií a to, ako často niektoré jedlá jeme.

Vie, čo nie je zdravé

„Kecy, že niekto vie urobiť zdravú sviečkovú, nemajú opodstatnenie. Stavím sa, že nebude chutiť rovnako ako tá takzvane nezdravá,“ uviedol pre Novinky.cz známy kuchár, ktorý si na recepty tohto druhu príliš nepotrpí. Vo všetkom sa snaží nachádzať rovnováhu a preto si aj v kuchyni vyberá skôr jedlá, ktoré sú pestré a primerane výživné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zdeněk Pohlreich (@zdenek_pohlreich_official)

„Jasné, že keď si dám každý večer päť panákov, je logické, že to nie je zdravý životný štýl. Ale aby som počúval niekoho, kto mi tvrdí, že je niečo nezdravé na chlebe či mäse, k tomu som nedospel,“ podotkol Pohlreich, ktorý o to viac svojich fanúšikov prekvapil, keď vydal knihu receptov, v ktorých sa zameriava na prípravu jedál bez mäsa.

Šéfkuchár najradšej varí u seba doma.
Prečítajte si tiež: Zbožňuje ich každý. Pri palacinkách je podľa šéfkuchára Pohlreicha kritické, na akom plameni ich smažíte

Tvrdí však, že ponúka rozumnú a vyváženú alternatívu pre tých, ktorým mäso stačí na tanieri len párkrát za týždeň. K podobným pochúťkam zaradil tiež zapekané cestoviny so syrom. Ich prípravu zvládnu aj menej skúsení kuchári, no pri výbere smotany treba spozornieť.

Zapekané cestoviny Zdeňka Pohlreicha

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.