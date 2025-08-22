Klasika má zostať klasikou, tvrdí. Zdeněk Pohlreich do zapekaných cestovín pridáva iba jeden druh smotany
Mäsu sa nevyhýba, ale variť vie aj bez neho.
Na gastronómii ho najviac baví to, že sa každý deň môže venovať niečomu inému. Šéfkuchár Zdeněk Pohlreich je však pri modernizovaní českých tradičných jedál skeptický. Klasika by podľa neho mala zostať klasikou a za dôležitejšiu považuje skôr veľkosť porcií a to, ako často niektoré jedlá jeme.
Vie, čo nie je zdravé
„Kecy, že niekto vie urobiť zdravú sviečkovú, nemajú opodstatnenie. Stavím sa, že nebude chutiť rovnako ako tá takzvane nezdravá,“ uviedol pre Novinky.cz známy kuchár, ktorý si na recepty tohto druhu príliš nepotrpí. Vo všetkom sa snaží nachádzať rovnováhu a preto si aj v kuchyni vyberá skôr jedlá, ktoré sú pestré a primerane výživné.
„Jasné, že keď si dám každý večer päť panákov, je logické, že to nie je zdravý životný štýl. Ale aby som počúval niekoho, kto mi tvrdí, že je niečo nezdravé na chlebe či mäse, k tomu som nedospel,“ podotkol Pohlreich, ktorý o to viac svojich fanúšikov prekvapil, keď vydal knihu receptov, v ktorých sa zameriava na prípravu jedál bez mäsa.
Tvrdí však, že ponúka rozumnú a vyváženú alternatívu pre tých, ktorým mäso stačí na tanieri len párkrát za týždeň. K podobným pochúťkam zaradil tiež zapekané cestoviny so syrom. Ich prípravu zvládnu aj menej skúsení kuchári, no pri výbere smotany treba spozornieť.