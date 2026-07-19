Dôležité je, aké uhorky použijete. Chrumkavé košíčky od Kvetky Horváthovej sa hodia do horúcich dní
Nátierka je ľahká, svieža a určite ju ocenia aj hostia.
Spomínajú sa v Biblii, kvôli cisárovi Tiberiovi ich vraj Rimania pestovali aj mimo sezóny a dodnes sú skvelým zdrojom živín. Uhorky dnes v obchode kúpime v akomkoľvek období a možno aj preto, že k nim máme neobmedzený prístup, často zabúdame na to, aké bohatstvo sa v nich skrýva.
Je ako stvorená na leto
Obsahujú až 97 percent vody, no zároveň sú plné antioxidantov. Sú skvelou voľbou, ak si strážite líniu, a ak sa nechcete pripraviť o cenné benefity, najlepšie je jesť ich aj so šupkou. Posilňujú imunitný systém a navyše sú aj chutné a osviežujúce, takže ich počas horúcich dní ocení snáď každý.
Výnimkou nie je ani Kvetka Horváthová, ktorá nedávno inšpirovala svojím jednoduchým receptom. Z uhoriek vďaka nemu nič nevyjde nazmar a užitočný tip má aj pre tých, ktorí sú už unavení z obyčajného podávania na chlebe a radi by vyskúšali niečo nové.
„Táto ľahká, svieža nátierka je ako stvorená na teplé letné dni. Je jednoduchá na prípravu a hodí sa na raňajky, desiatu, olovrant alebo aj večeru,“ napísala Kvetka k svojmu videoreceptu na Instagrame a zároveň pripomenula, že najdôležitejšie je použiť čerstvé uhorky a nie zavárané.