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Dôležité je, aké uhorky použijete. Chrumkavé košíčky od Kvetky Horváthovej sa hodia do horúcich dní
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Dôležité je, aké uhorky použijete. Chrumkavé košíčky od Kvetky Horváthovej sa hodia do horúcich dní

Nátierka je ľahká, svieža a určite ju ocenia aj hostia.

Spomínajú sa v Biblii, kvôli cisárovi Tiberiovi ich vraj Rimania pestovali aj mimo sezóny a dodnes sú skvelým zdrojom živín. Uhorky dnes v obchode kúpime v akomkoľvek období a možno aj preto, že k nim máme neobmedzený prístup, často zabúdame na to, aké bohatstvo sa v nich skrýva.

Je ako stvorená na leto

Obsahujú až 97 percent vody, no zároveň sú plné antioxidantov. Sú skvelou voľbou, ak si strážite líniu, a ak sa nechcete pripraviť o cenné benefity, najlepšie je jesť ich aj so šupkou. Posilňujú imunitný systém a navyše sú aj chutné a osviežujúce, takže ich počas horúcich dní ocení snáď každý.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Devi Puspita Amartha Yahya

Výnimkou nie je ani Kvetka Horváthová, ktorá nedávno inšpirovala svojím jednoduchým receptom. Z uhoriek vďaka nemu nič nevyjde nazmar a užitočný tip má aj pre tých, ktorí sú už unavení z obyčajného podávania na chlebe a radi by vyskúšali niečo nové.

Roman Paulus a jeho šalát.
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„Táto ľahká, svieža nátierka je ako stvorená na teplé letné dni. Je jednoduchá na prípravu a hodí sa na raňajky, desiatu, olovrant alebo aj večeru,“ napísala Kvetka k svojmu videoreceptu na Instagrame a zároveň pripomenula, že najdôležitejšie je použiť čerstvé uhorky a nie zavárané.

Svieža uhorková nátierka Kvetky Horváthovej:

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