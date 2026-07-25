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85-ročná Jaroslava sa takmer 20 rokov stará o ochrnutého vnuka. Stala sa Patrikovými rukami aj nohami
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85-ročná Jaroslava sa takmer 20 rokov stará o ochrnutého vnuka. Stala sa Patrikovými rukami aj nohami

Diplomovú prácu písal ústami.

„Radšej si sadnite, pretože to neustojíte,“ povedal lekár pani Jaroslave Šímankovej predtým, ako jej oznámil najhoršiu správu života. Jej milovaný vnuk Patrik po nešťastnom skoku do vody ochrnul a podľa lekárov mal zostať ležiacim pacientom. Vtedy ešte netušila, že sa na ďalších 18 rokov stane jeho rukami aj nohami.

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O vnuka sa starala odmalička

Ako informoval iDnes.cz, Patrik Šimánek mal iba päť rokov, keď mu zomrel otec. Krátko nato si jeho mama našla mladšieho partnera a zo synovho života nadobro odišla. Chlapčekovi hrozilo, že skončí v detskom domove, no vtedy zasiahli jeho starí rodičia, ktorí si vzali vnuka k sebe a dali mu domov aj rodinu, ktorú potreboval.

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Z Patrika vyrástol takmer dvojmetrový muž, ktorý sa nebál práce a starej mame aj starému otcovi so všetkým pomáhal. Naplno sa venoval športu, najmä veslovaniu, v ktorom získal dokonca titul majstra Českej republiky. Lyžoval, korčuľoval a bol zvyknutý žiť aktívne – zdalo sa, že celý život má ešte pred sebou. Potom však prišiel 9. september 2008 a jediný okamih, ktorý všetko zmenil.

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Radšej si sadnite

Patrik bol v prvom ročníku strednej školy a absolvoval zoznamovací kurz v Březovej pri Třebíči, kde sa mu pôvodne ani nechcelo ísť. Oveľa radšej by išiel na sústredenie s veslármi, no stará mama Jaroslava ho presvedčila, že by mal spoznať svojich nových spolužiakov. Na druhý deň pobytu skočil hlavou napred do plytkej umelej vodnej nádrže.

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Patrika previezli do Úrazovej nemocnice v Brne, kde ho operovali a práve tam sa jeho stará mama dozvedela správu, ktorá jej navždy zmenila život. „Radšej si sadnite, pretože to neustojíte,“ spomínala Jaroslava na slová lekára pre iDNES.cz. „Chlapec bude ležiak,“ vyslovil doktor slová, po ktorých sa Patrikova babička zrútila a nebola to posledná rana, ktorú rodina musela zvládnuť. Len mesiac po Patrikovom úraze dostal jeho starý otec mozgovú príhodu. Vnukovo nešťastie ho podľa rodiny zasiahlo natoľko, že už nemal silu bojovať. Na všetko tak zostali dvaja – Patrik a jeho stará mama.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=26310742301856077

Stala sa jeho rukami aj nohami

Mladý muž, ktorý ešte krátko pred nehodou vesloval, lyžoval a korčuľoval, sa zo dňa na deň ocitol na invalidnom vozíku a zostal úplne odkázaný na pomoc druhých. Hoci cíti ruky aj nohy, nedokáže nimi hýbať, a tak sa jeho stará mama musela naučiť všetko, čo dovtedy zvládal sám. Umývala ho, kŕmila, čistila mu zuby, polohovala ho a pomáhala mu dostať sa na vozík. Žena, ktorá sa ho ujala už ako malého chlapca a nahradila mu rodičov, sa tak po osudnej nehode stala nielen jeho najväčšou oporou, ale doslova aj jeho rukami a nohami.

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