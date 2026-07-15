Na obrázku z pláže nesedí jedna vec, dokážete ju nájsť? Tí najrýchlejší to zvládnu do desiatich sekúnd
Rozhoduje tu zmysel pre detail a všímavé oko.
Riešenie rébusov alebo obrázkových záhad patrí k obľúbeným záľubám mnohých Slovákov. Ľahko si tak overíte svoju pozornosť a navyše sa na malú chvíľu stanete detektívom. Ak si teda trúfate zaradiť sa k tým najlepším, skúste nasledujúcu hádanku vyriešiť čo najrýchlejšie. Na kreslenej pláži totiž jedna vec vôbec nedáva zmysel. Podarí sa vám ju objaviť do 10 sekúnd?