Intuícia je dôležitá, no existujú aj jasné znaky, ktoré prezrádzajú viac. Detektív radí, ako spoznať neveru
Máte pocit, že niečo nie je v poriadku?
Každý vzťah stojí na dôvere. No čo robiť, keď začnete cítiť, že niečo nie je v poriadku? Intuícia je silný nástroj a často nás upozorňuje na veci, ktoré nechceme vidieť.
Súkromný detektív Thomas G. Martin, ktorý sa svojej profesii venuje dlhé roky, upozorňuje na signály, ktoré môžu naznačovať neveru. Vo svojej knihe Seeing Life through Private Eyes opisuje, čo si všímať, ak máte pocit, že medzi vami a partnerom niečo nefunguje tak, ako predtým.
Nečakaný záujem o vzhľad
Ako informuje portál Onet, detektív upozorňuje, že zmena správania sa často začína pri detailoch. Ak partner, ktorý sa nikdy nezaujímal o módu, zrazu kupuje nové oblečenie, parfumy či začne pravidelne navštevovať posilňovňu, môže ísť o snahu zapôsobiť na niekoho iného.
A čo aj na jeho oblečení cítite cudzí parfum, ktorý určite nie je váš? Mali by ste zbystriť pozornosť.
Menej blízkosti, viac výhovoriek
Ďalším varovným signálom podľa odborníka je, keď sa vytráca intimita. Ak sa spoločné chvíle stávajú minulosťou a sex je čoraz zriedkavejší, môže to naznačovať problém. Hoci to niekedy súvisí so zdravotným stavom, často ide aj o hľadanie uspokojenia inde.
Podobne je to aj s výhovorkami v práci – opakované nadčasy či „dôležité projekty“, ktoré predtým neexistovali, môžu znamenať, že po pracovnej dobe trávi čas s niekým iným.