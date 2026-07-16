Nebývame spolu, povedala a ľudia začali špekulovať. Ivana Chýlková odhalila pravdu o živote s Janom Krausom
Manželský pár je spolu už viac ako 30 rokov.
Na ich prvé stretnutie spomína s úsmevom. Vôbec to nebola romantika a Jan Kraus ju rozhodne neočaril. „Keď som ho videla prvýkrát, bol to taký malý škriatok s veľkým zadkom,“ smiala sa Ivana Chýlková a dodala, že keby jej vtedy niekto povedal, že raz bude otec jej dieťaťa, tak by sa nahlas rozosmiala.
Cesty lásky ale bývajú nevyspytateľné a obaja dnes nakoniec tvoria pár už viac ako 30 rokov. Keď však herečka pred časom priznala, že žijú oddelene, spustila vlnu špekulácií o tom, či si náhodou neprechádzajú krízou, ktorá by mohla mať vážnejšie následky. Ivana Chýlková sa aj preto v rozhovore pre portál Extra.cz rozhodla uviesť veci na pravú mieru.
Je doma, bude zábava
Písal sa rok 1994, keď sa Jan Kraus na prvý pohľad zamiloval do Ivany Chýlkovej, nenechal sa odbiť a ona mu nakoniec city opätovala. „O takéhoto človeka nechcem nikdy v živote prísť,“ povedala si vtedy a v harmonickom vzťahu už žijú viac ako tri dekády.
Aj preto boli ľudia prekvapení z jej slov, že spolu nebývajú. „Nám sa stala taká vec, že počas covidu, ktorý sme trávili na vidieku, tak Jeníček tam potom viac-menej zostal. A ja tam za ním dochádzam,“ prezradila prednedávnom v podcaste Hypecast.
Zároveň dodala, že sa vždy na seba veľmi tešia. „Niežeby sme sa predtým netešili. Tešili sme sa vždy, ja som vždy šťastná, keď počujem hrkotať kľúč v zámke, že už je doma, že bude zábava,“ uviedla obľúbená herečka, ako funguje ich spoločná domácnosť. Teraz sa však rozhodla, že svoje slová predsa len uvedie na pravú mieru.