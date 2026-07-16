Skryté poplatky v hoteloch vašu dovolenku predražia o stovky eur. Prvé nebezpečenstvo je priamo na izbe
Pri akýchkoľvek pochybnostiach je najlepšie vopred sa informovať.
Predstavte si, že sa práve chystáte k moru. Rezervujete si krásnu hotelovú izbu s výhľadom, skontrolujete služby, cena vyzerá byť v poriadku a pobyt prebehne bez akýchkoľvek problémov. Keď však plní zážitkov odchádzate domov, nemilo vás prekvapí upozornenie na nedoplatok, o ktorom ste vôbec netušili.
Môže to byť až 80 eur na noc
„Práve som sa vrátil z ciest a na hoteli mi naúčtovali okolo 300 dolárov (asi 263 eur, pozn. red.) na dodatočných poplatkoch,“ sťažoval sa vlani jeden z užívateľov na diskusnom fóre Reddit. Dovolenková sezóna so sebou totiž okrem pohody a oddychu prináša aj nástrahy, na ktoré netreba zabúdať. Jednou z nich sú dodatočné poplatky v hoteloch, ktoré môžu nakoniec dovolenku predražiť o stovky eur.
Netýka sa to len starej známej mestskej dane, ktorá sa platí až na mieste. Skryté poplatky sa občas účtujú aj za to, čo naoko vyzerá byť vopred zahrnuté v cene. „Môže to byť od 20 do 90 dolárov (asi 18 až 80 eur, pozn. red.) za noc naviac, v cene býva napríklad uterák k bazénu, plážové ležadlo, Wi-Fi, balená voda, noviny či vstup do fitness centra,“ opísal pre CBS News cestovateľský redaktor Peter Greenberg.
Pozor na hotelový minibar
Položiek, na ktoré si treba dať pozor, je hneď niekoľko. Portál cKlub ich preto zhrnul a vysvetlil to najdôležitejšie. Často totiž stačí len pozorne sledovať, za čo vlastne platíme, neprehliadať drobné písmená v zmluvách či podmienkach a všímať si upozornenia priamo v hotelových izbách.