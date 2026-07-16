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Skryté poplatky v hoteloch vašu dovolenku predražia o stovky eur. Prvé nebezpečenstvo je priamo na izbe
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Skryté poplatky v hoteloch vašu dovolenku predražia o stovky eur. Prvé nebezpečenstvo je priamo na izbe

Obrázok vygenerovaný AI / Ilustračné foto.
Obrázok vygenerovaný AI / Ilustračné foto. — Foto: Chat GPT, Unsplash/Monika Guzikowska

Pri akýchkoľvek pochybnostiach je najlepšie vopred sa informovať.

Predstavte si, že sa práve chystáte k moru. Rezervujete si krásnu hotelovú izbu s výhľadom, skontrolujete služby, cena vyzerá byť v poriadku a pobyt prebehne bez akýchkoľvek problémov. Keď však plní zážitkov odchádzate domov, nemilo vás prekvapí upozornenie na nedoplatok, o ktorom ste vôbec netušili.

Môže to byť až 80 eur na noc

„Práve som sa vrátil z ciest a na hoteli mi naúčtovali okolo 300 dolárov (asi 263 eur, pozn. red.) na dodatočných poplatkoch,“ sťažoval sa vlani jeden z užívateľov na diskusnom fóre Reddit. Dovolenková sezóna so sebou totiž okrem pohody a oddychu prináša aj nástrahy, na ktoré netreba zabúdať. Jednou z nich sú dodatočné poplatky v hoteloch, ktoré môžu nakoniec dovolenku predražiť o stovky eur.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/S'well

Netýka sa to len starej známej mestskej dane, ktorá sa platí až na mieste. Skryté poplatky sa občas účtujú aj za to, čo naoko vyzerá byť vopred zahrnuté v cene. „Môže to byť od 20 do 90 dolárov (asi 18 až 80 eur, pozn. red.) za noc naviac, v cene býva napríklad uterák k bazénu, plážové ležadlo, Wi-Fi, balená voda, noviny či vstup do fitness centra,“ opísal pre CBS News cestovateľský redaktor Peter Greenberg.

Lesný minibar / Dvorce.
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Pozor na hotelový minibar

Položiek, na ktoré si treba dať pozor, je hneď niekoľko. Portál cKlub ich preto zhrnul a vysvetlil to najdôležitejšie. Často totiž stačí len pozorne sledovať, za čo vlastne platíme, neprehliadať drobné písmená v zmluvách či podmienkach a všímať si upozornenia priamo v hotelových izbách.

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