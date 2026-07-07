Preventívne poldeci vás ochráni na dovolenke, veria Slováci. Lekárka má oveľa lepšiu alternatívu
V kufri má túto "istotu" pripravenú nejeden Slovák.
Balenie na dovolenku býva každý rok rovnaké. Plavky, opaľovací krém, lieky proti bolesti a často aj niečo, čo mnohí považujú za osvedčenú prvú pomoc – fľaštička na „preventívne poldeci“. Niektorí si bez toho nevedia predstaviť cestu k moru a veria, že ich to ochráni pred žalúdočnými problémami či inými nepríjemnosťami.
Ako však uvádza lekárka Zuzana Belicová na svojom Facebooku, práve tento zaužívaný zvyk môže narobiť viac škody než úžitku. Podľa nej totiž alkohol tráveniu nepomáha a v niektorých prípadoch môže dokonca zhoršiť problémy, ktorým sa ľudia snažia predísť.
Mýtus z dovoleniek
„Ideme do Egypta, berieme domácu na prevenciu. Máš vyrážku, daj si na to lieh. Bolí ho ucho – tampón namočený v liehu pomôže,“ vymenúva zaužívané mýty lekárka.
Podľa nej alkohol nášmu tráveniu nepomáha, práve naopak. „Preventívne si dávať poldeci sa neodporúča, akurát si zničíte vlastný mikrobióm v čreve a budete ešte náchylnejší niečo dostať,“ zdôraznila.
Namiesto pohárika odporúča jednoduché opatrenia – dôkladné umývanie rúk, ovocia a zeleniny, dostatok tekutín, vyváženú stravu či užívanie probiotík. Práve to podľa nej pomáha črevám zvládnuť zmenu prostredia a jedálnička.