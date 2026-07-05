Vstávajú o pol tretej ráno, aby upiekli poctivé buchty. Pred pekárňou Tibora a Stanky sa hneď tvorili rady
Na začiatku pred pekárňou stáli rady ľudí, dnes majú každé popoludnie vypredané.
Pred rokom si otvorili pekáreň, v práci sú šesť dní v týždni, vstávajú o pol tretej ráno a o štvrť na štyri už pracujú. Tibor Kadliček s manželkou Stankou pečú v Poprade okrem chleba či moravských koláčov aj poctivé kysnuté buchty a popoludní už majú vypredané. Skúsený pekár bol na skoré vstávanie zvyknutý, no začiatky podnikania im aj tak priniesli nejednu výzvu.
Pekáreň pomenovali po mame
„O deviatej večer už človek naozaj musí spať, aby si pospal aspoň tých päť hodín. Jediné výrazné negatívum tohto režimu je, že človek má kvôli nočnému vstávaniu úplne rozhádzaný kortizol, takže z toho priberám. Na druhej strane, keď vás táto práca baví, neberiete to ako zamestnanie, ale ako radosť,“ vysvetlil Tibor pre magazín Closer.
Podnik so Stankou pomenovali podľa jeho mamy, ktorú ľudia celý život prezývali Buchta. Napokon tak začali volať aj jeho, pretože ako dieťa neustále jedol sladké a jeho obľúbená maková buchta ide na odbyt aj dnes.
Pred podnikom stáli rady ľudí
Život majiteľa obľúbenej pekárne akosi sám vždy smeroval do kuchyne. Hoci sa pôvodne vyučil za strojára, s manželkou pred rokmi odišiel do zahraničia, kde začal pracovať v hotelovej kuchyni. Po návrate na Slovensko sa zamestnal v supermarkete, dostal na starosť pekáreň, strávil v nej päť rokov ako vedúci a neskôr svoje skúsenosti zúročil v ďalšej, tentoraz hotelovej pekárni.