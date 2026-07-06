Na letnej grilovačke budete za hviezdu. Luxusný melónový dezert podľa Marie má len jedno tajomstvo
Najlepšie je vrstviť ovocie postupne.
Nie nadarmo sa hovorí, že melón je ideálnym letným ovocím. Je plný vody, ktorá telu v týchto horúčavách padne vhod, a navyše spoľahlivo osvieži aj tých, ktorí kvôli teplu strácajú chuť do jedla. Z tejto obľúbenej pochúťky však môžete vyťažiť oveľa viac, než by ste čakali, a ako bonus bude ešte vyzerať efektne.
Zhodli sa, že vyzerá luxusne
„Tak z tohto sa vaše deti zbláznia. Stavím sa, že v každej domácnosti tento víkend padol alebo padne minimálne jeden melón. Tak skúste totálny hit na leto. Na detskú oslavu, záhradnú párty alebo keď chcete ohromiť,“ poradila svojim fanúšikom food blogerka Marie Donajová.
S receptami experimentuje už roky a o tie najlepšie sa delí aj s ostatnými. Nejde pritom len o koníček na vyplnenie voľného času, na svojom konte má totiž aj kuchárske knihy so sezónnymi receptami a jej tipy nadchli viac ako 88-tisíc fanúšikov na Instagrame.
Ak teda chcete v lete vyskúšať niečo nenáročné, no zároveň nové a efektné, stavte na jej melónový hit, ktorý si na sociálnych sieťach okamžite získal pozornosť. „Vyzerá to luxusne,“ zhodli sa viacerí komentujúci a autorka receptu len dodala, že najdôležitejšie je ovocie pred dokončením poriadne vysušiť.