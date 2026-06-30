Španielske gazdinky sa v horúčavách ochladzujú studenou pochúťkou. Uľaví telu a netreba ju ani variť
Jedna prísada dodá jedlu krémovosť aj bez varenia.
Rekordné horúčavy dorazili na Slovensko hneď na začiatku leta a mnohých nepríjemne zaskočili. Pomôcť ich zvládať pritom nemusí len klimatizácia, správne vetranie či osvedčené triky na lepší spánok. Dôležitú úlohu totiž zohráva aj to, čo si naložíme na tanier. Inšpirovať sa môžeme napríklad gazdinkami z južanských krajín, kde sa pri vysokých teplotách učia žiť celé generácie.
Jedlo chudobných roľníkov
„Toto je jedno vynikajúce letné jedlo – najlepšia vec, ktorú môžete zjesť počas horúceho dňa. Je studené, osviežujúce, všetci ho milujú. Veľmi vám ho počas teplých letných dní odporúčam. Príprava je navyše veľmi jednoduchá a nemusíte ani variť,“ vysvetlila Corre Larkin, ktorá sa Instagrame delí o svoje recepty.
Sama najviac obľubuje tradičné jedlá, ktoré prežili desaťročia, a presne takýto kúsok sa k nej dostal aj tentoraz. Od mamy jednej svojej španielskej fanúšičky totiž získala rodinný recept na poctivé gazpacho. A hoci niektorí namietajú, že chlieb do tejto polievky nepatrí, opak je pravdou.
Historicky to totiž bolo jedlo chudobných roľníkov, ktorí potrebovali zasýtiť a spotrebovať staré zásoby. Práve chlieb dáva polievke tú správnu, krémovú textúru a navyše vďaka tomu zužitkujete kúsky, ktoré by ste inak odkladali na strúhanku.