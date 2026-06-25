Hodí sa do týchto horúčav. Studený šalát od Márie Čírovej zasýti rodičov a poteší všetky deti
Je to ten najlepší spôsob, ako odštartovať dvojmesačné prázdniny.
Nie je len úspešnou speváčkou, ale predovšetkým mamou a manželkou, pre ktorú je rodina na prvom mieste. Aj preto Mária Čírová pravidelne trávi čas v kuchyni a s varením nemá najmenší problém. K sporáku navyše často prizýva aj svoje deti a s dcérou Zoe na Instagrame inšpirujú fanúšikov jednoduchými receptami.
V horúčavách netreba rozpaľovať kuchyňu
„S mužom veľmi radi varíme. Kuchyňa je pre nás taká oáza pokoja. Vždy po práci a po škôlke sa tam celá rodina stretneme, máme tam vyvýšené barové stoličky, takže traja ľudia si posadajú a ja alebo môj muž sme za veľkým stolom a krájame tam od šuniek cez syry po neviem čo a rozprávame sa,“ prezradila pred rokmi pre Korzár.
Dnes, keď už sú deti staršie, sú jej plnohodnotnými pomocníkmi a najlepšie to vidieť na speváčkinej spolupráci s dcérou Zoe. V jednom z posledných videoreceptov prišli s tipom na osviežujúci šalát, ktorý je ideálny na leto a to hlavne preto, že primerane zasýti a navyše kvôli nemu netreba rozpaľovať kuchyňu.
„Budeme sa stretávať každý týždeň pri rýchlych, sviežich a hlavne chutných receptoch, ktoré zvládne každý. Dnes štartujeme výborným melónovým šalátom. Čo ti pri ňom napadne?“ spýtala sa obľúbená speváčka svojej dcéry a tá bez zaváhania odpovedala, že prázdniny.