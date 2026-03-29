Postačí vám lístkové cesto a jemný krém. Plnené vajíčka cukrárky Martiny sú efektné a ľahké na prípravu
Pri tomto recepte si príde na svoje snáď každý.
Mamám odkazuje, že sny sa dajú plniť aj popri deťoch, pretože je toho sama dôkazom. Martina Gromová zo šou Pečie celé Slovensko je bývalá vojačka, ktorá sa roky venovala háčkovaniu a keď začala na internete zverejňovať svoje recepty, rýchlo si získala srdcia mnohých fanúšikov.
Jednohubky s jemným krémom
„Varila a piekla som vždy rada. Popri veľkej rodine je to aj nevyhnutnosť, ale stále hovorím, že nevarím len preto, že musím, ale najmä preto, že ma to baví. Nikdy som jedlo nefotila a nezdieľala, až korona ma k tomu primäla,“ vysvetlila pre portál Akčné ženy obľúbená kuchárka.
Aj v tomto období sa na sociálnych sieťach chváli výtvormi z vlastnej kuchyne, medzi ktorými nechýbajú ani chutné jednohubky v tvare vajíčok. V kombinácii s jemným krémom, ktorý lístkové cesto premení na malé vajíčka, si príde na svoje snáď každý.
„Vajíčka z lístkového cesta plnené krémom z vajíčok a syra. Veľká noc sa asi najviac spája s vajíčkami a sú aj symbolom týchto sviatkov. Tentokrát som si pripravila receptík ľahký na prípravu, avšak veľmi chutný a efektný,“ vysvetlila na Instagrame.