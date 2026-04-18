Ubránila sa mu iba Jana, ktorá ho prekvapila. Najhorší slovenský vrah si na ruky navliekal ponožky
Ondrej Rigo alias Ponožkový vrah mal na svedomí deväť obetí.
Jeho výčiny boli také brutálne, že Slováci sa báli vychádzať na ulicu. Polícia bola spočiatku bezmocná a médiá neznámu beštiu nazývali Ponožkovým vrahom. Ondrej Rigo si totiž pred útokmi navliekal na ruky ponožky.
Všetko sa u nás začalo v roku 1990, keď v bratislavskom domove dôchodcov našli zavraždenú osemdesiatosemročnú Teréziu Revészovu. Neznámy páchateľ ju počas spánku brutálne dobil a z izby jej ukradol ruženec, modlitebné knižky a štyritisíc slovenských korún. Potom unikol cez okno, pod ktorým sa našli zvláštne stopy - holandské mince a cigaretové ohorky. Pribúdali ďalšie vraždy, jedna horšia ako druhá. Vrah v noci vnikal najmä k bezbranným ženám, potom ich beštiálne zavraždil a po smrti aj pohlavne zneužil. Len jediná žena sa ubránila - mladá výtvarníčka z Bratislavy, ktorá prekvapila vraha svojimi schopnosťami.
Boli dobrí
Ondrej Rigo sa narodil 17. decembra 1955 v Modre a keď mu zatkli otca, jeho aj súrodencov odobrali aj matke. V 14 rokoch ho umiestnili do nápravného zariadenia pre mládež a neskôr pobýval rok v sirotinci. Rigo sa vyjadril, že s oboma rodičmi mal dobrý vzťah. „Moji rodičia boli dobrí, nebili ma,“ spomínal na svoje detstvo po rokoch. Neskôr sa dvakrát oženil - jeho prvé manželstvo trvalo počas vojenskej služby, o druhej žene sa však vie len veľmi málo.
S kriminálnou činnosťou začal Rigo už v útlom detstve, keď sa zameriaval najmä na vlámačky do domov. Svoju vražednú históriu však odštartoval až po po páde železnej opony a konci komunizmu v Československu, keď ľudia mohli voľne cestovať po Európe. V nemeckom Mníchove sa potom jeho prvou obeťou stala štyridsiatnička Helena, ktorá Riga prekvapila, keď sa jej vlámal do bytu. „Zabil ju a sexuálne sa vzrušil,“ spomínal autor Rigovho psychologického hodnotenia počas vyšetrovania Anton Heretik. Vtedy začal chápať svoje temné zameranie. V Mníchove potom zabil ešte ďalšiu ženu - 27-ročnú Ilku.
Ponožky na rukách
Odtiaľ sa presunul do holandského Amsterdamu, v ktorom zavraždil 58-ročnú Mariu van der W. Jeho besnenie potom pokračovalo na Slovensku v Bratislave vraždami 88-ročnej Terézie, 40-ročnej Anny a jej syna Juraja, 79-ročnej Heleny, 22-ročnej Henriety a 67-ročnej Matildy.
Dôležitým faktorom v jeho neskoršom usvedčení bolo nielen použitie DNA analýzy, ale aj konzistentný spôsob jeho konania - vraždil zväčša v noci alebo skoro ráno, počas útokov mal na rukách ponožky, aby nezanechával odtlačky prstov, vyberal si ženy, ktoré spali samé a po zavraždení ich ešte zneužil. Na mieste činu navyše vždy zanechal ohorky z cigariet.