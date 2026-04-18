Najhorší slovenský vrah si na ruky navliekal ponožky - Dobré noviny
Ubránila sa mu iba Jana, ktorá ho prekvapila. Najhorší slovenský vrah si na ruky navliekal ponožky
Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Asfaltové jazero na severnom Považí láka zvedavcov. Počas slnečných dní sa tam odohrávajú pozoruhodné veci

Hádanka.

Ešte sa ani nenarodil a už vedeli, čo z neho bude. Známy Slovák svojím talentom ohúril aj v zahraničí

Rozália Lakatosová / Starí rodičia.

Zobral to niekto iný, oklamali ju, pretože bola Rómka. Rozália zlomila predsudky svojou pracovitosťou

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Asfaltové jazero na severnom Považí láka zvedavcov. Počas slnečných dní sa tam odohrávajú pozoruhodné veci

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Ubránila sa mu iba Jana, ktorá ho prekvapila. Najhorší slovenský vrah si na ruky navliekal ponožky

Útok Ondreja Riga prežila len mladá karatistka z Bratislavy. Vpravo Ondrej Rigo na súde.
Útok Ondreja Riga prežila len mladá karatistka z Bratislavy. Vpravo Ondrej Rigo na súde.

Ondrej Rigo alias Ponožkový vrah mal na svedomí deväť obetí.

Jeho výčiny boli také brutálne, že Slováci sa báli vychádzať na ulicu. Polícia bola spočiatku bezmocná a médiá neznámu beštiu nazývali Ponožkovým vrahom. Ondrej Rigo si totiž pred útokmi navliekal na ruky ponožky.

Všetko sa u nás začalo v roku 1990, keď v bratislavskom domove dôchodcov našli zavraždenú osemdesiatosemročnú Teréziu Revészovu. Neznámy páchateľ ju počas spánku brutálne dobil a z izby jej ukradol ruženec, modlitebné knižky a štyritisíc slovenských korún. Potom unikol cez okno, pod ktorým sa našli zvláštne stopy - holandské mince a cigaretové ohorky. Pribúdali ďalšie vraždy, jedna horšia ako druhá. Vrah v noci vnikal najmä k bezbranným ženám, potom ich beštiálne zavraždil a po smrti aj pohlavne zneužil. Len jediná žena sa ubránila - mladá výtvarníčka z Bratislavy, ktorá prekvapila vraha svojimi schopnosťami.

Boli dobrí

Ondrej Rigo sa narodil 17. decembra 1955 v Modre a keď mu zatkli otca, jeho aj súrodencov odobrali aj matke. V 14 rokoch ho umiestnili do nápravného zariadenia pre mládež a neskôr pobýval rok v sirotinci. Rigo sa vyjadril, že s oboma rodičmi mal dobrý vzťah. „Moji rodičia boli dobrí, nebili ma,“ spomínal na svoje detstvo po rokoch. Neskôr sa dvakrát oženil - jeho prvé manželstvo trvalo počas vojenskej služby, o druhej žene sa však vie len veľmi málo.

Foto: Wikimedia Commons, ČTK

S kriminálnou činnosťou začal Rigo už v útlom detstve, keď sa zameriaval najmä na vlámačky do domov. Svoju vražednú históriu však odštartoval až po po páde železnej opony a konci komunizmu v Československu, keď ľudia mohli voľne cestovať po Európe. V nemeckom Mníchove sa potom jeho prvou obeťou stala štyridsiatnička Helena, ktorá Riga prekvapila, keď sa jej vlámal do bytu. „Zabil ju a sexuálne sa vzrušil,“ spomínal autor Rigovho psychologického hodnotenia počas vyšetrovania Anton Heretik. Vtedy začal chápať svoje temné zameranie. V Mníchove potom zabil ešte ďalšiu ženu - 27-ročnú Ilku.

Poľská „Anna Franková" Renia Spiegolová (vľavo) a Zykmunt Schwarzer (vpravo).
Prečítajte si tiež: Pobozkali sa a nacisti vtrhli do ich krajiny. Príbeh ´poľskej Anny Frankovej´ a jej jedinej lásky láme srdce
Foto: Reprofoto/ YouTube.com, Najväčšie kriminálne prípady Slovenska

Ponožky na rukách

Odtiaľ sa presunul do holandského Amsterdamu, v ktorom zavraždil 58-ročnú Mariu van der W. Jeho besnenie potom pokračovalo na Slovensku v Bratislave vraždami 88-ročnej Terézie, 40-ročnej Anny a jej syna Juraja, 79-ročnej Heleny, 22-ročnej Henriety a 67-ročnej Matildy.

Jedna z Rigových obetí Terézia R.
Jedna z Rigových obetí Terézia R.

Dôležitým faktorom v jeho neskoršom usvedčení bolo nielen použitie DNA analýzy, ale aj konzistentný spôsob jeho konania - vraždil zväčša v noci alebo skoro ráno, počas útokov mal na rukách ponožky, aby nezanechával odtlačky prstov, vyberal si ženy, ktoré spali samé a po zavraždení ich ešte zneužil. Na mieste činu navyše vždy zanechal ohorky z cigariet.

Zdalo sa jej, že sníva

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…