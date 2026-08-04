Metóda gréckych záhradkárov ochráni úrodu v horúčavách. Pôsobí ako chladivý obklad pre rastliny
S tipom prišli pestovatelia olivovníkov.
Horúčavy sú skúškou nielen pre ľudí a zvieratá, ale aj pre rastliny a záhradu. Úroda sa v týchto dňoch dostáva pod veľký stres a namiesto rastu bojuje o prežitie. S podobným problémom zápasia aj grécki pestovatelia. Ilias Antonopoulos, ktorý sa záhradkárčeniu venuje už viac ako desať rokov, sa preto podelil o tipy, ako jej pomôcť zvládnuť vysoké teploty.
Ochrana pred ostrým slnkom
„Prvé signály toho, že rastliny trpia nadmerným teplom, sú neprehliadnuteľné. Prechádzajú do režimu prežitia a snažia sa znížiť stratu drahocennej vody. Zelenine zvädnú listy, listy stromov sa začnú zvíjať a rastliny rýchlo vysychajú. Rast kvetov a plodov si vyžaduje vzácne živiny a vodu, počas vlny horúčav si rastlina musí tieto zdroje ušetriť na prežitie,“ vysvetlil pre portál Kalliergo.
Ako ochranu teda nad zeleninou rozprestiera tieniacu sieť. Tá ju ochráni pred najostrejším slnkom, zmierni tepelný stres a pomôže lepšie zvládnuť extrémne teploty. Práve vopred pripravená jednoduchá konštrukcia, na ktorú sa sieť natiahne, podľa neho rozhoduje o tom, či úroda prežije bez väčších škôd.
Najviac pomôže jabloniam
Úspech rastlín má však na svedomí aj miesto, na ktoré ich vysadíte. „Počas najhorúcejších hodín dňa betónové múry pohltia všetko teplo a následne ho vyžarujú priamo na rastlinu. Tá potom musí bojovať nielen s priamym slnečným žiarením, ale aj s tým, čo sála z múru. Väčšina rastlín takúto záťaž jednoducho nezvládne,“ pripomenul.
Spôsob, ako ochrániť plody pred extrémnymi horúčavami, hľadali aj pestovatelia olivovníkov. Keďže sa na intenzívne zavlažovanie spotrebuje veľké množstvo vody, skúmali aj iné možnosti a účinnosť jednej z nich následne potvrdila aj vedecká štúdia.