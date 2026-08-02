Kedy počas horúčav polievať záhradu? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa odborníci
Počas extrémnych teplôt odborník neodporúča ani strihanie rastlín či odstraňovanie odkvitnutých kvetov.
Meteorologické mapy sa sfarbujú do červena a vysoké teploty dávajú zabrať nielen ľuďom, ale aj rastlinám. Mnohí slovenskí záhradkári preto riešia dôležitú otázky – kedy polievať rastliny, aby prežili nápor horúčav? Je lepšie ráno alebo večer? Uznávaní experti upozorňujú na chybu, ktorú robia tisíce záhradkárov a ktorá môže pripraviť rastliny o cennú vlahu v čase, keď ju potrebujú najviac. Počas extrémnych horúčav totiž nemusia platiť všetky zaužívané pravidlá.
Ráno alebo večer?
Záhradnícky odborník Ishmael Kamran pre britský denník Express upozornil, že počas vlny horúčav je najdôležitejšie dopriať rastlinám dostatok vody ešte predtým, ako sa pôda rozpáli. „Ak viete, že sa blížia extrémne horúčavy, ešte ráno, kým teploty príliš nestúpnu, rastliny poriadne polejte – a keď hovorím poriadne, myslím tým naozaj výdatne,“ odporučil. Podľa neho nestačí rastliny len jemne pokropiť. Počas horúcich dní sa totiž voda na povrchu pôdy odparuje oveľa rýchlejšie ako zvyčajne.
„Povrchová voda sa počas vlny horúčav odparí veľmi rýchlo, preto treba zabezpečiť, aby sa dostala hlboko do zeme a ku koreňom,“ vysvetlil Kamran. Jeho odporúčania potvrdzuje aj Royal Horticultural Society (RHS), jedna z najuznávanejších záhradníckych organizácií na svete. Jej odborníci uvádzajú, že skoré ranné polievanie pomáha rastlinám pripraviť sa na najteplejšiu časť dňa a zároveň znižuje straty vody spôsobené odparovaním.
Podobný názor majú aj odborníci z Iowa State University Extension and Outreach. Tí odporúčajú polievať záhradu medzi piatou a deviatou hodinou ráno. Rastliny tak získajú dostatok vlahy ešte pred nástupom horúčav a listy počas dňa stihnú vyschnúť, čo znižuje riziko vzniku hubových ochorení.
Ako ochrániť pôdu
Napriek tomu Kamran upozorňuje, že počas extrémnych horúčav by sa záhradkári nemali držať pravidiel za každú cenu. „Niektorí ľudia tvrdia, že polievanie počas dňa rastlinám škodí, ale je to úplný mýtus. Ak vidíte, že rastliny trpia, môžete ich poliať aj uprostred dňa. Ak by ste boli smädní, tiež by ste nečakali až do večera, aby ste sa napili,“ povedal záhradnícky expert, ktorý odporúča myslieť aj na jednoduchú ochranu pôdy.