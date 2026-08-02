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Prekliatím horúceho počasia môžu byť opuchnuté nohy. Záchranu nájdete aj v špajzi, radí lekárka
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Prekliatím horúceho počasia môžu byť opuchnuté nohy. Záchranu nájdete aj v špajzi, radí lekárka

Naše žily sa počas vysokých teplôt ozývajú viac než inokedy.

Počas leta, keď teploty prekračujú hranicu aj 30 stupňov Celzia, sú ľudia náchylnejší na tvorbu opuchov nôh. Je to preto, že sa organizmu rozširujú cievy, ktoré telu slúžia na ochladenie. Ako sa teda opuchov zbaviť a aké triky na ne pomáhajú, prezradila v rozhovore pre Rytmus života angiologička Petra Zimolová.

Prekliatím horúceho počasia sú aj opuchnuté nohy. Angiologička radí: Pomôže obyčajný petržlen či lavór s vodou.
Prekliatím horúceho počasia sú aj opuchnuté nohy. Angiologička radí: Pomôže obyčajný petržlen či lavór s vodou. Foto: magnific.com, magnific

Dlhé sedenie aj presolená strava

Ako informuje český týždenník, v horúčavách sa naše telo potrebuje ochladiť – aj z toho dôvodu sa potíme. Druhou reakciou tela je to, že sa nám rozširujú cievy a krv sa tak dostáva na povrch a teplo sála do okolia. Preto niektorým ľuďom opúchajú nohy. „V horúčave sa žily prirodzene rozširujú a nohy môžu opúchať viac ako inokedy, zvlášť pokiaľ dlho sedíte bez pohybu,“ vysvetľuje Petra Zimolová a dodáva, že vtedy totiž nepoužívate lýtkové svaly – tie fungujú ako pumpa, ktorá vytláča krv späť k srdcu.

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Okrem teplôt však za opuch nôh môžu aj ďalšie veci, ako napríklad dlhé pešie výlety či iné športové aktivity, pri ktorých sa dolné končatiny preťažujú, alebo nevhodné topánky, hormonálna nerovnováha či presolená strava.

Prekliatím horúceho počasia sú aj opuchnuté nohy. Angiologička radí: Pomôže obyčajný petržlen či lavór s vodou.
Prekliatím horúceho počasia sú aj opuchnuté nohy. Angiologička radí: Pomôže obyčajný petržlen či lavór s vodou. Foto: magnific.com, nensuria

Hlavným dôvodom opuchnutých nôh je to, že telo zadržiava vodu, preto odborníci odporúčajú zvýšený príjem vody. Rovnako na zmenšenie opuchov nôh výrazne pomáhajú kompresné pančuchy – treba si ich však nasadiť hneď od rána.

Z babičkinej špajzy

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