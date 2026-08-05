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Melón nakrájate za menej ako minútu. Food blogerka ukázala trik, na ktorý v lete nedá dopustiť
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Melón nakrájate za menej ako minútu. Food blogerka ukázala trik, na ktorý v lete nedá dopustiť

Už ho nikdy nebudete krájať po starom.

Sladký, šťavnatý, plný vody a vitamínov. Červený melón patrí medzi najobľúbenejšie letné pochúťky a podľa odborníkov je počas horúčav jedným z najlepších spôsobov, ako doplniť tekutiny. Mnohí sa mu pritom v obchode vyhnú z jedného praktického dôvodu – jeho krájanie vie dať poriadne zabrať. Americká food blogerka Alexa Peduzziová však objavila jednoduchý trik, vďaka ktorému budete mať celý melón nakrájaný za menej ako minútu.

Foto: Magnific.com, @pvproductions

Voda a kalórie

Melón patrí medzi najobľúbenejšie letné ovocie a podľa lekárov má množstvo benefitov, ktoré ocení organizmus najmä počas horúcich dní. „Tak čo, už máte doma svoj sezónny hydratačno-regeneračný hit?“ prihovoril sa svojim fanúšikom vo videu uznávaný lekár a odborník na výživu Boris Bajer. Práve červenú dyňu odporúča zaradiť do letného jedálnička čo najčastejšie.

Ilustračné zábery.
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„V červenom melóne je 90 až 92 percent vody, čiže je to vynikajúca hydratácia počas teplých dní. V kilograme melónu je približne 300 kilokalórií, takže je to aj energeticky veľmi výhodné jedlo,“ vysvetlil a dodal, že melón nie je iba osviežujúci, ale obsahuje aj viacero cenných látok. „Je zdrojom vitamínu C, vitamínu A, lykopénu aj citrulínu, ktorý môže dopomáhať pri náročnejších fyzických výkonoch,“ prezradil na sociálnych sieťach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1345927750290695

Zvláštna konzistencia

Napriek tomu, že melón patrí medzi letné stálice, mnohí sa jeho kúpe vyhýbajú z jedného jednoduchého dôvodu – krájanie nie je práve najpohodlnejšie. Presne s týmto problémom sa roky trápila aj americká food blogerka Alexa Peduzzi, autorka blogu Fooduzzi.

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„Pre mňa nie je leto letom, pokiaľ si aspoň raz do týždňa nedoprajem poriadnu dávku sladkého a šťavnatého melóna. Ako dieťa som ho pritom veľmi nemusela – najmä kvôli jeho zvláštnej konzistencii. Pred pár rokmi sa to však zmenilo a odvtedy si ho neviem vynachváliť. Jem ho len tak, pridávam ho do šalátov aj smoothie,“ priznala blogerka. Rozumie vraj ľuďom, ktorí si melón nekupujú často, pretože sa im nechce krájať tvrdá šupka. Ona však objavila metódu krájania, pri ktorej nestratíte nervy. „Odvtedy mám melón nakrájaný za menej ako minútu,“ prezradila.

Vedeli ste, že aj šupka z melóna má v sebe množstvo vitamínov?
Vedeli ste, že aj šupka z melóna má v sebe množstvo vitamínov? Foto: Unsplash

Ako nakrájať melón za menej ako minútu:

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