Ventilátor nás počas extrémnych horúčav nemusí zachrániť. Po prekročení istej teploty treba spozornieť
Odborníci upozorňujú, že pri extrémnych teplotách môže byť pocit úľavy poriadne klamlivý.
Keď sa vzduch v byte nechce pohnúť a všetko je po niekoľkých minútach nepríjemne teplé, riešenie býva takmer automatické. Zapneme ventilátor, namierime ho priamo na seba a konečne pocítime vytúženú úľavu. Pocit chladu však ešte nemusí znamenať, že sa bezpečne ochladzuje aj naše telo.
Na túto nenápadnú chybu upozornil americký denník Los Angeles Times. Ventilátor totiž vzduch v miestnosti sám neochladzuje, iba ho uvádza do pohybu. Za bežných okolností nám to pomáha, pretože prúdiaci vzduch urýchľuje odparovanie potu z pokožky. Počas extrémnych horúčav však môže rovnaký prístroj fungovať celkom inak.
Keď nastáva zlom
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúča používať ventilátory iba vtedy, keď je teplota v interiéri nižšia než približne 32 stupňov Celzia. Ak vystúpi vyššie, prúdiaci horúci vzduch môže telesnú teplotu namiesto znižovania ešte zvyšovať.
Profesor medicíny David Eisenman, ktorý pôsobí ako spoluriaditeľ UCLA Center for Healthy Climate Solutions, prirovnal takýto účinok k teplovzdušnej rúre. „Určite platí, že ak na telo fúkate vzduch teplejší než vaša pokožka, svoje telo zohrievate,“ vysvetlil pre Los Angeles Times.
Ventilátor nám pritom môže naďalej prinášať subjektívne príjemný pocit, a preto si nebezpečenstvo nemusíme okamžite uvedomiť. Horúci vzduch však neprestajne prúdi okolo pokožky a telo zároveň stráca tekutiny odparovaním potu. Podľa Eisenmana sa tým môže zvýšiť riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla a ďalších zdravotných komplikácií.